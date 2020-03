KORONA ZAUSTAVILA I ŠAH: Prekinut i Turnir kandidata izazivača u Jekaterinburgu

"Ruska vlada donela je danas odluku da se od 27. marta prekida vazdušni saobraćaj s drugim državama bez vremenskog okvira do kada će to trajati. U takvoj situaciji FIDE ne može da nastavi sa odigravanjem turnira, jer ne može da garantuje kako igračima tako i sudijama siguran povratak kućama. Zbog toga sam odlučio da prekinemo turnir koji će se nastaviti kasnije, a tačni datumi odigravanja biće objavljeni čim to bude moguće, s obzirom na pandemiju virusa korona", izjavio je predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič.

foto: AP/Pavel Golovkin

On je istakao i da rezultati prvih sedam kola važe, pa će se turnir nastaviti odigravanjem partija 8. kola.

Turnir kandidata poslednjih dana bio jedini vrhunski sportski događaj koji se održavao u svetu, pa je mečeve uživo putem Jutjub kanala FIDE pratilo stotine hiljada gledalaca.

