ČUDNO VREME! SLOBODAN SORO IZ KARANTINA ZA KURIR: Nisam verovao da ću se uželeti bazena! (FOTO)

Čuveni srpski vaterpolo golman Slobodan Soro, koji brani za reprezentaciju Brazila, ali i rimski Lacio, od sredine marta nalazi se u Beogradu i, kao i svi, prati situaciju sa koronavirusom.

foto: EPA/Balazs Czagany

- Sigurno je da je ovo nešto novo što se dešava, ne samo meni nego celoj planeti. U šali sam rekao da je posle 2008. i one velike finansijske krize, koju su Amerikanci zakrpili sa tričavih 700 milijardi, ovo nešto najgore čemu smo svedoci, a da nije lokalnog karaktera. Pokušavam da budem informisan sa više strana da bih imao neku sliku kako bih znao kako da se postavim u svemu ovome. Smatram da je najvažnije strpljenje i da se pridržavamo svega što nam se preporučuje i što nam se govori. Nije lako, sigurno će da traje, ali svi se nadamo da će biti rešeno ili stavljeno u neke normalne okvire što pre.

foto: Nemanja Pančić

Misliš li da će svet nešto naučiti iz svega ovoga?

- Sigurno je da bi moglo da se nauči mnogo toga iz cele ove situacije, a da li će se naučiti to ćemo da vidimo. Drugog odgovora nema. Nadam se da hoće, želim da bude tako, ali sumnjam da hoće. Smatram da je sitaucija takva da bi konačno nešto moglo i trebalo da se promeni.

Kako podnosiš ove dane izolacije?

- Za mene je izolacija počela ranije nego za ostatak Srbije jer sam se 13. marta vratio iz Španije, a pre toga sam do 8. marta bio u Italiji. Bio sam u Rimu, koji nije bio ugrožen kao sever, mada je tada još bilo sve normalno. I Barselona je bila prilično netaknuta u odnosu na koronu koja je kretala sa severa, iz Madrida. Od povratka sam do pre dva dana bio u samoizolaciji. Nije mi bilo lako, imao sam mogućnost da budem u odvojenom smeštaju i ne budem s porodicom. Trudio sam se da ispoštujem sve što je preporučeno. Malo sam čitao, malo sam se bavio sobom i krenuo sam da sređujem novinsku dokumentaciju koju su moji roditelji sakupljali poslednjih 30 godina, koliko se bavim vaterpolom. To je neka stvar koje se ne bih tako lako latio da radim, ali sad imam dovoljno vremena i mogu tome da se posvetim. Pokušavam da budem fizički aktivan, ali to je jako teško i komplikovano, pogotovo za nas iz bazena. Gotovo je nemoguće da imamo neke normalne treninge.

foto: Nemanja Pančić

Šta ti najviše nedostaje u ovo doba koronavirusa i izolacije?

- Ispostavilo se da mi najviše nedostaje ono što sam mislio da će mi najmanje nedostajati, a to je bazen i moj vaterpolo. Čudno mi je i da kažem tako nešto, ali mislim da sam u potpunosti iskren i da je to istina.

Da li znaš nekog ko je inficiran i jesi li možda bio u kontaktu sa nekim od njih?

- Poznajem neke ljude za koje sam čuo da su inficirani, ali nisam bio u kontaktu ni sa kim od njih. U Španiji sam bio na pripremama sa brazilskom reprezentcijom jer je trebalo da igramo kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre krajem marta u Roterdamu. Ali to je otkazano kao i sva sportska dešavanja. Momci koji su se vratili u Brazil su se testirali i svi su negativni. I ja sam hteo isto da uradim, međutim kod nas to još nije moguće osim ako nemaš neke simptome ili ako tako ne procene medicinski stučnjaci.

U Brazilu je broj preminulih veći od stotinu...

- Deo sam whatsup grupe u kojoj su brazilski reprezentativci i pratim šta se tamo dešava. Postepeno se širi, ali u odnosi na to da Brazil ima 220 miliona ljudi, mislim da je to još uvek pod kontrolom. Ljudi su uplašeni, zaključani, sve je zatvoreno... Imao sam u pplanu da odem za Brazil krajem maja i početkom juna da odigram turnir za ekipu Flamenga za koju sam nastupao i prošle godine, ali mislim da će to sve biti odloženo i promenjeno.

Šta planiraš kad ova pošast prođe i kad se vratimo normalnom životu?

- Ne mogu da pravim planove i u potppunosti sam isključen od bilo koje vrste planiranja i u nekom stanju opuštenosti. Smatram da je to veoma bitno u ovoj sitaciji, da pokušamo da zadržimo mirnoću i ne razmišljamo šta će biti u budućnosti. Moja budućnost svakako zavisi od toga kako će se stvari odvijati dalje u Italiji, s obzirom da i dalje imam ugovor sa SS Lacio za koje sam nastupao ove godine. Sigurno je da se to tamo neće brzo rešiti, a da li će sezona biti nastavljena i dalje ne znam. Čekam odluku pa ću znati i svoje planove.

Mirno i bez panike Samo da se ne ugojimo previše Soro ima poruku za sve ljude u Srbiji koji se nalaze u situaciji na koju niko nije navikao. - Moramo da budemo strpljivi i odgovorni, da sačuvamo mirnoću, da ne dozvolimo da neki strah ili eventualna panika preovladaju. Trebalo bi da iskoristimo višak vremena koji se niotkuda pojavio na najbolji mogući način. Sve one stvari za koje nemamo vremena, a koje su inače bitne u našim životima, da se na pravi način pozabavimo njima. Da li je to neka lična nadogradnja ili vreme provedeno s porodicom... Znam da nije lako. A ono što je jako, jako bitno, da se ugojimo što je manje moguće.

Halo, Južna Amerika Na vezi sam s Rambom, u Brazilu su svi u strahu Jesi li u kontaktu sa još nekim, osim sa saigračima iz reprezentacije? - Jesam, baš sam pre neki dan razgovarao s Dejanom Rambom Petkovicem, našim proslavljenim fudbalerom. Nema društvene interakcije, sede ljudi u kući. Uplašeni su, ali sada već počinju da se plaše za ekonomiju, odnosno koja će cena biti svega ovoga što se dešava, jer je Brazil i pred pandemiju počeo da kuburi s ekonomskom krizom. Sada se postavlja pitanje koliko će sve ovo trajati i kakve će biti posledice na ekonomiju. To je pitanje koje brine sve nas, ne samo u Brazilu nego u celom svetu. foto: Aleksandar Jovanović

Kurir sport / Gojko Filipović

Foto: Nemanja Pančić

Kurir