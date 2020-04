U ucenju sporta ili bilo koje aktivnosti najvaznije je da to deci bude zabavno i interesantno. Cela filozovija rada sa decom kojom se vodim kroz @kampvanjegrbica u radu sa decom je bazirano na igri i zdravlju zarad 360° razvoja decije licnosti. Kao i deca iz 35 zemalja sa svih kontinenata tako i moja deca bas uzivaju. The most important thing in learning a sport or any activity is to make it fun and interesting for children. The whole philosophy of working with children, which I am guided through @kampvanjegrbica in working with children, is based on game and health for the 360° development of children's personality. Like children from 35 countries of all continents, my children are enjoying themselves to. #staystrong #stayhealthy #stayactive #stayathome #ostanikodkuce #budiaktivan #vezbajkodkuce #fivbvolleyball #olympics #volleyball #sports #odbojka #sport

A post shared by Vladimir Grbic (@vladimir_grbic) on Apr 1, 2020 at 2:58am PDT