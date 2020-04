ISTORIJA ŠAHA BI MOŽDA BILA DRUGAČIJA: Pre 45 godina Fišer predao KRUNU bez borbe! Karpov: Taj meč bi bio EPSKI!

Pored svoje nesumnjive veštine i nemerljivih doprinosa igri, ostao je poznat i po nekim, najblaže rečeno, kontroverznim izjavama i pogledima. Neki ga pamte kao ludaka, a neki misle da je jedino njegova briljantnost kriva njegovom propadanju.

Pošto je 1975. godine šahovska federacija odbila njegove uslove za meč za titulu svetskog prvaka, Fišer, branilac titule, je odbio da igra i tako predao svoju krunu Karpovu.

Fišer je postavio neke uslove:da meč bude do 10 pobeda, bez računanja remija i bez ograničenja broja partija, da u slučaju rezultata 9:9 on zadrži titulu kao branilac iste.

Kako međunarodna šahovska federacija, pod snažnim uticajem „Sovjetske elite ili škole„ nije prihvatila ove uslove, Fišer se povukao, predao titulu i otišao u izolaciju.

Kod nas je stekao veliku popularnost kada je, usred nepravednih i ničim izazvanih međunarodnih sankcija prema našoj državi, odlučio da baš u Jugoslaviji igra meč protiv Borisa Spaskog.

Zbog toga je američka vlada, raspisala poternicu za njim i oduzela mu pasoš.

.Postao je tamo, „persona non grate„, te je kao emigrant bio u Mađarskoj i na Filipinima, da bi poslije zatvaranja u Japanu, dobio pasoš Islanda, gde je uz tugu i bol brojnih obožavalaca širom sveta, daleko od rodnog kraja, bio sahranjen.

Mnogi šahovski zaljubljenici žale što do meča Fišera i Karpova nikad nije došlo a i sam Rus jedan je od njih.

Anatolij Karpov je najmlađi svetski velemajstor, u dva navrata prvak sveta - jednom deset, jednom šest godina, a protiv Fišera to je postao van šahovske table

"To formalno jeste bilo tako, ali treba stvar posmatrati i iz još jednog ugla. Naime, pre nego što je trebalo da igram sa Fišerom, nadigrao sam sve najbolje šahiste sveta. Odigrao sam osamdeset partija sa najboljima i sve sam ih ubedljivo pobedio. Tako da reći kako sam Fišera dobio bez borbe nije tačno. Primera radi, Spaskog sam pobedio ubedljivije nego što ga je pobeđivao Fišer", rekao je Karpov i dodao:

"Bilo mi je žao što je propuštena prilika da igram s njim, bila je to izvanredna prilika. Bio bi to i jedan od najvažnijih događaja ne samo u šahu nego u sportu tog vremena. Taj meč bi bio kruna, ali, nažalost, do njega nije došlo. Šta bi bilo možemo samo da pretpostavljamo, nikada nećemo saznati kakav bi taj meč bio i ko bi pobedio. Objektivno, bio sam spreman za tu borbu, bio sam i nekih osam godina mlađi od Fišera, što nije zanemarljivo. Svi misle kako je šah samo misaona igra, on to prevashodno i jeste, ali se podrazumeva velika fizička kondicija i izdržljivost. Veliki mečevi iscrljuju i mentalno i fizički.

