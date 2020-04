TAJSON HTEO DA NOKAUTIRA GORILU U ZOOLOŠKOM VRTU! Gvozdeni Majk nudio novac čuvaru da ga pusti u kavez!

On je davne 1986. godine postao najmlađi šampion sveta svih vremena nakon što je nokautirao Trevora Berbika, ali nažalost potom je u centru pažnje bio više zbog ponašanja van ringa, nego samog boksa.

Sve što je zaradio,potrošio je,ali život mu je dao drugu šansu.

Tajson sada mirno uživa u plantaži marihuane koju poseduje i koja mu mesečno donosi milion dolara, a svake nedelje u svom podkastu ispriča i nekoliko zanimljivih priča iz života.

Na red je došla priča iz zoološkog vrta u Njujorku.

"Platio sam čuvaru da pusti mene i Robin( njegovu suprugu u to vreme) u zoološki vrt u Njujorku. Kada sam došao pred kavez s gorilama, jedna od njih je maltretirala ostale. Izgledale su tako nemoćne pred njom. Ponudio sam radniku 10.000 dolara da otvori kavez i da me pusti da nokautiram gorilu, ali je on to odbio", rekao je Tajson.

Najzamljivije u svemu je što Tajson za sebe tvrdi da je dokazani ljubitelj životinja.

Posebno je očaran golubovima kojih ima više od 1000, a ranije je na svom imanju u Las Vegasu imao i dva Bengalska tigra.

