BRAVO LJUDINO! Italijanski biciklista u humanoj misiji

Martineli, koji je inače član Astane i reprezentativac Italije, sada je na sebe preuzeo ulogu dostavljača-volontera na biciklu za svoje seljane u Lodetu u blizini Breše, jednom od područja u Lombardiji, koja je najpogođenija pandemijom korona virusa u zemlji.

"Lodeto je posebno mesto za mene. Tamo živi oko 1.500 ljudi, ali nažalost, nema apoteka i prodavnica prehrambenih proizvoda. Odlučio sam da iskoristim šansu da učinim nešto kako bih pomogao i vratio ljudima koji su me oduvek podržavali", napisao je Martineli na Instagram profilu.

Dodao je da je na ideju da ide do obližnjeg gradića Rovata u nabavku došao zahvaljujući mladićima iz sela, među kojima je njegov rođak. "Imam bicikl, dve noge, dve ruke i ranac, tako da mogu da radim svoj deo posla. Bilo mi je potrebno ukupno 30 minuta. Desetak kilometara vožnje. Ništa posebno za profesionalnog biciklistu", istakao je 26-godišnji Martineli i nastavio: "Kada sam isporučio lekove starijem bračnom paru, naravno uz nošenje maski i rukavica, osetio sam zahvalnost koja mi i dalje odjekuje u glavi. Najsrećniji sam čovjek na svetu. Biciklizam je sjajan, sve je to prelepo, ali biti od koristi drugima - to je neprocenjivo."

Kurir sport

Kurir