POŠTO NOVAK ĐOKOVIĆ NEĆE: Evo ko je prvi kandidat da nosi srpsku zastavu na Olimpijskim igrama u Tokiju!

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković otkrio je da je najbolji teniser sveta odbio da nosi zastavu na otvaranju Olimpijskih igara kako bi tu čast prepustio nekom drugom.

- Ponudili smo mu da nosi našu zastavu na otvaranju Igara u Tokiju, na šta je on odgovorio: "Predsedniče, hajde da nekoga drugog učinimo srećnim. Ja sam nosio zastavu u Londonu. Pružimo priliku nekome drugom" - ispričao je Maljković.

Dok bi mnogi drugi jedva dočekali ovu priliku, Novak je odlučio da takvu radost koji je on već osetio treba da doživi i neko drugi.

- Nikad niko neće biti kao on. To majka ne rađa. Osim što je neponovljiv sportista, on je i neverovatan čovek - zaključio je Maljković.

Ovaj predivan gest posebno će umeti da ceni osoba koja će zastavu i poneti umesto Novaka, a kako stvari stoje prvi kandidat za to je naša najbolja atletičarka Ivana Španović.

Osim velikih uspeha u kraljici sportova koji sami po sebi preporučuju Ivanu da bude barjaktar, naša skakačica udalj je najavila i da bi karijeru mogla da okonča 2022. godine pa bi ovo bila idealna prilika da ispuni sve snove.

Nažalost, zbog pandemije koronavirusa nećemo uskoro biti u prilici da vidimo ko će predvoditi srpske sportiste u Tokiju, ali se nadamo da će svi naši učesnici na najbolji mogući način iskoristiti dodatnu godinu koju imaju da se spreme za najveću sportsku smotru!

