SNUKER VIŠE NEĆE BITI ISTI: Bivši svetski prvak Piter Ebdon završio karijeru!

Ebdon je postao profesionalac 1991. godine i od tada je 29 godina na turnirima. Osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine, pobedom protiv Stivena Hendrija 18:17, u jednom od najboljih finala u istoriji snukera. Na Krusiblu je igrao 22 uzastopna puta, od 1992. do 2013. godine, a do finala je stizao još 1996. i 2006. godine.

Poznat po posvećenosti treninzima, odlučnosti i mirnoći pod pritiskom, Ebdon je smatran za jednog od najčvršćih igrača.

Osim titule svetskog prvaka osvojio je osam rangirnih titula, a poslednju 2012. godine, Otvoreno prvenstvo Kine. Samo 10 snukeraša u istoriji osvojili su više titula. Poslednji put u finalu rangirnog turnira igrao je 2018. godine, na Klasiku Pola Hantera, kada je izgubio od Kajrena Vilsona.

Najbolji plasman u karijeri mu je treće mesto, u sezonama 1996/1997 i 2002/2003, a trenutno je 55. igrač sveta. Tokom karijere napravio je 377 "senčurija", uključujući i dva maksimalna od 147 poena.

Poslednji put igrao je prošlog decembra, u kvalifikacijama za Masters u Nemačkoj i izgubio je sa 4:5 od Metjua Stivensa. Zbog povrede se povukao sa nekoliko turnira i sada je odlučio da prekine karijeru.

"Išao sam na magnetnu rezonancu pre sedam nedelja i utvrdjeno je da postoji ozbiljno pogoršanje na dva pršljena i trpim bolove od Božića. Dva pršljena moraju da se zamene, a to nije operacija koju želim jer ako nešto podje po zlu mogao bih do kraja života da ostanem u invalidskim kolicima. To je preveliki rizik", rekao je Ebdon, preneli su britanski mediji.

"Objasnili su mi da to ne bi rešilo problem. Moglo bi da 'upali', ali moglo bi i da pogroša stvari i verovatno bih ponovo morao na operaciju za 10 godina. Ne bih mogao da igram snuker bez te operacije. Koliko god da je ovo tužno, ovo je kraj. Sve sam izvagao i doneo sam ovu odluku", naveo je Ebdon.

Ebdon je rekao da bi želeo da nastavi sa poslom komentatora, ali da ima i drugih planova, medju kojima i da provodi više vremena sa suprugom Norom.

Kurir sport / Beta

Kurir