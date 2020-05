KAKO JE MALI LEKLER UPOZNAO ŠAMPIONA: Nisam ni sanjao da ću voziti u istom timu kao Šumaher

Neobičan susret mladom Lekleru ostao je urezan u sećanje gotovo do u detalj, pa je lepu uspomenu, uz fotografiju, podelio sa prtiocima na društvenim mrežama.

- Testirao sam karting stazu, a Mihael stazu za Formulu 1. Potpisao nam se na kombinezone i malo porpičao sa nama pre nego što se vratio do bolida. Definitvno specijalan momenat - objasnio je Lekler, pa nastavio:

I was testing on the karting track, Michael was testing on the F1 track. He signed our overalls, talked to us for a little bit before going back inside the pits. Definitly a special moment. I never thought I would be driving for the same team he was driving for back then. 🔴 pic.twitter.com/ZOQU6xgai8