ŽENA GA UHVATILA U PREVARI I UPERILA PIŠTOLJ U GLAVU: Posle jurnjave po kući NFL asa spasla policija (VIDEO)

NFL zvezda Erl Tomas, nekada igrač Sijetl Sihouksa, koji je 2019. prešao u Baltimor, mogao je da izgubi život kada ga je supruga Nina uhvatila u prevari, kada ga je posle svađe pratila preko Snepčeta.

Ona je prethodno pozvala dvoje prijatelja da joj pomognu a kada je videla muža, uperila je pištolj iz koje je prethodno izvadila šaržer, ali je jedan metak ostao u cevi.

"Nina je, navodno, držala Erla na nišanu kada ga je, bez odeće, našla u krevetu sa jednom od dve pomenute žene. Prema navodima TMZ-ovog Ivana Rozenbluma, Nini je društvo pravila žena ili bivša žena Erlovog brata Seta, koja se s njim upustila u raspravu, dok je Nina to uradila sa svojim suprugom. Policija je istakla da je jedna od prisutnih ženskih osoba snimila ceo incident mobilnim telefonom i na tom snimku se jasno vidi kako Nina drži pištolj (sa metkom u cevi), i to na manje 30 centimetara od glave Erla Tomasa, a pritom joj je prst na okidaču, i to dok je sigurnosna kočnica bila 'isključena'. Jedna od žena je izjavila da su im Nina i njena prijateljica pretile i nožem", pišu američki mediji.

U jednom trenutku, NFL zvezda je navodno uspela da se, tokom kraćeg fizičkog okršaja sa suprugom, domogne pištolja.

Kada su stigli policajci su videli da Nina Tomas juri s nožem u rukama čoveka s kojim je u vezi od srednje škole i s kojim ima troje dece. On je, pritom bežao držeći pištolj.

Supruga čuvenog defanzivca je uhapšena , a nekoliko sati kasnije on je rešio da se javnosti obrati na Instagramu.

"Moj agent mi je upravo javio da ću biti u vestima zbog sukoba koji se desio između mene i Nine. Hteo bih samo da pre toga kažem da to, stvarno, nisu posla za druge ljude. Nervira me što će to isplivati u javnost, ali to je svet u kome danas živimo. Umesto da pričate o nama, samo nas spomenite u molitvama. Stvari poput ovih se dešavaju. Pokušavamo da živimo najbolje što možemo, ali nekada se stvari ne dese kako su bile planirane. Samo se pomolite za nas da kroz ovo prođemo. Nas dvoje sada pričamo, viđam i decu, samo se pomolite za nas", rekao je Erl Tomas.

Tomas je već u prvoj sezoni sa Baltimor Rejvensima dogurao do Pro Boula (vrsta Ol-star susreta za NFL igrače), i to nepunih godinu dana nakon što je potpisao ugovor na četiri sezone vredan 55 miliona dolara, od kojih mu 32 milona garantovano slede. Prethodno je, posle univerziteta Teksas, devet godina igrao u redovima Sijetl Sihouksa, s kojima je i postao šampion.

