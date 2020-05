Тренируясь каждый день дома, я продолжаю работать над качеством своего тела и не боюсь «выкатиться» на улицу после карантина. Я выстроила для себя максимально удобный график, опираясь на то, что мне тоже бывает лень. Поэтому, я стала заниматься каждый день по 30-40 минут. За это время я выкладываюсь на 110% не жалея себя. Последние 2 недели мы с моим тренером составляем лучшие функциональные тренировки для дома и уже совсем скоро я запущу 2-х недельный марафон, в котором мы будем заниматься ВМЕСТЕ в прямом эфире каждый день ) 💕

A post shared by VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) on May 7, 2020 at 5:30am PDT