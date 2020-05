UBRIZGAVA U SEBE OTROVNA ULJA KAKO BI BIO NAPUMPANIJI: Brazilski Hulk ZAPREPASTIO SVET i nema nameru da se zaustavi

Segato je pre devet godina počeo da ubrizgava opasna ulja u bicepse.

To je dovelo do toga da su mu isti narasli na 70 centimetara i on nema nameru da stane. Želi da budu još veći!

"Moj san se ostvario. Kad gledam svoje telo kako raste i kako se razvija ja sam zadovoljan. Ja sam brazilski Hulk, a zovu me i Hi-Men. Ja sam najjači čovek na svetu", rekao je Segato.

Prijatelj ga je navukao na sintol, potencijalno smrtonosnu mešavinu ulja i sintola, i odmah se navukao.

U svom organizmu ima steroida dovoljno da u jednom prosečnom gradu u Srbiji svi postanu instant bodibilderi.

foto: Pritnscreen/Instagram

Segato ističe da je sve počelo u mladosti kada je bio narkoman, pa je zbog korišćenja raznih droga bio izuzetno mršav.

"Zbog uzimanja droge sam gubio na težini. Postao sam jako mršav pa su me ljudi nazivali svakavim pogrdnim imenima, pa sam krenuo u teretanu" ispričao je Segato.

Brazilac je svestan štetnih posledica, a čak i da mu se nešto dogodi to ne bi bio prvi put, jer je već jednom, pre par godina, završio u bolnici zbog ubrizgavanja prevelike količine steroida u svoje telo.

"Pomešao sam više vrsta steroida i osećao se jako loše. Doktori su me savetovali da prekinem da koristim ta sredstva, odlučio sam da ne poslušam".

