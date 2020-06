JE*EŠ LI MOJU ŽENU?! Tajson zbog ljubomore hteo da ubije PREDSEDNIKA AMERIKE! Tramp: Mislio sam da ću biti MRTAV!

Donald Tramp je 1988. godine,bio finansijski savetnik slavnom bokseru. On je takođe finansirao njegovu čuvenu borbu protiv Majkla Spinksa iste godine.

Tajson, koji je u to vreme imao ozbiljan problem sa ljubomorom, bio je uveren da ga tadašnja supruga Robin Givens vara sa Donaldom Trampom.

U knjizi "TrumpNation" koju je napisao O'Brajan našlo se i zanimljivo Trampovo svedočanstvo:

"Uleteo je u kancelariju i povikao: 'Je*eš li moju ženu?' Sledio sam se. Pomislio sam da ću biti mrtav jer protiv njega niko nije imao šanse. To je svetski prvak i ima ubojito oružje".

Podsetimo, Tajson je bivšu suprugu Robin jednom prilikom zaista uhvatio u prevari - zatekao ju je u krevetu sa čuvenim holivudskim glumcem Bredom Pitom.

"Nisam ih zapravo uhvatio u sred radnje, već dok su se spremali za to... Kada me je ugledala žena je iznenađeno viknula 'Majkl!?' Bred Pit me je pogledao povukao dim džointa i rekao uplašeno pozdravio", otkrio je pre nekoliko godina Tajson.

Slavni bokser je bio sa Robin u braku samo godinu dana od 1988. do 1989. godine.

