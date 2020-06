SERBIAN REJSING TIM NA CEE U MAĐARSKOJ: Neca Jovanović po provali oblaka na korak do podijuma!

Minulog vikenda u susednoj Mađarskoj na stazi Kečkemt održano je takmičenje koje je bodovano za Centralnoistočnu Evropu CEE, gde su našu zemlju reperezentovali kartingaši Serbian rejisng tima Nemanja Neca Jovanović i Filip Jenić i to vrlo uspešno. Konkretno, Jenić je od srede do petka radio tri završena testa male mature, a onda je došao u subotu i pokazao kako se vozi po kiši i dominira u klasi senior rotaks. Mlađi kolega Jovanović je u mini rotaks klasi bio na korak do podijuma. Provala oblaka učinila je da uslovi na stazi budu izuzetno teški.

foto: Privatna arhiva

- Uslovi na stazi su bili teški za sve učesnike pa tako i za mene. Vozim sam kroz obalke vode, koje je bilo na sve strane, ali ponavljam da mi to nije smetalo, koliko mi smetaje kolege koje nemaju obzira i voze van svih pravila fer pleja. Potrebno je da poradim na agresivnosti, drugim rečima da na dozvoljen način obilazim sporije takmičare, koji umeju da se grade i kako nije dozvoljeno. Baš zbog jednog takvog kolege, koji je posle trke kažnjen za nasportsku vožnju nisam mogao do podijuma, ali ne mogu biti nezadovoljan vikendom u Mađarskoj. Sledi dve nedelje pauze pa nardeno takmičenje u Sloveniji - dodao je Jovanović.

