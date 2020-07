GODINU DANA DO TOKIJA, PO DRUGI PUT: Srpski tim će biti još brojniji u Tokiju, poručuje predsednik OKS Božidar Maljković

Ceremonijom svečanog otvaranja danas je u Tokiju trebalo da započnu XXXII po redu, Letnje Olimpijske igre. Najveća svetska smotra sporta po prvi put u istoriji odložena je za godinu dana usled globalne pandemije koronavirusa. Ova odluka donesena je na osnovu razmatranja i u skladu sa principima koje je Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta utvrdio 17. marta 2020. godine. Odlukom o odlaganju Olimpijskih igara u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa i očuvanja zdravlja i bezbednosti sportista kao i svih koji su uključeni u organizaciju Igara, lideri vodećih organizacija još jednom su potvrdili serioznost svog delovanja kao i doslednost vrednostima koje zastupaju u okviru olimpijskog pokreta.

foto: Oks.org.rs

Uprkos odlaganju, Olimpijske igre u Tokiju stoje kao tračak nade u svetu u ovim nemirnim vremenima, a olimpijski plamen jeste svetlost na kraju tunela u kome se čitav svet trenutno nalazi. Stoga je dogovoreno i da olimpijski plamen ostane u Japanu. Potpuna izmena sportskih kalendara kao i olimpijske agende dovela je do toga da kvalifikovani sportisti, i oni koju su se pripremali da osvoje vizu za Tokio, naprave nove rasporede i prilagode se novonastalim okolnostima.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije rekao je da godina koja je pred sportistima daje još mogućnosti za pripremu i održavanje forme do konačnog nastupa u Japanu kao i da sportisti treba da ostanu motivisani, optimistični i fokusirani na svoje nastupe i ostvarenje što boljih rezultata.

foto: Oks.org.rs

- Pandemija koronavirusa umnogome je uticala kako na olimpijsku agendu tako i na kalendare drugih kvalifikacionih takmičenja. Međutim, život i sport moraju da nastave da se odvijaju dalje, čak i u ovako izazovnim vremenima. Okolnosti su uticale na to da se svet sutra u Tokiju ne okupi pod jednom zastavom, već da danas po drugi put obeležavamo godinu dana na putu do istih Olimpijskih igara. Odlika vrhunskih sportista jeste prilagođavanje situaciji pa tako i odlaganje Olimpijskih igara predstavlja jedan od izazova sa kojim se sada suočavaju - poručio je Maljković, pa dodao:

- Uveren sam da odluka o odlaganju Igara nije bila laka ni za Međunarodni olimpijski komitet ni za japansku stranu, ali ona upravo pokazuje da ideja olimpizma prevazilazi sport i uvek radi u korist čoveka i čovečanstva. Na godinu dana do Igara u Tokiju, Međunarodni olimpijski komitet je izašao pred sportiste i nacionalne olimpijske komitete sa novim jasnim sistemom kvalifikovanja za one koji to još nisu uspeli da urade, kao i sa planom aktivnosti u narednih 365 dana. Olimpijske igre u Tokiju održaće se u periodu između 23. jula i 08. avgusta 2021. godine u Tokiju i sigurni smo će do tada Tim Srbije, koji u ovom momentu broji 63 kvalifikovanih sportista, biti još brojniji!

