O' SALIVEN PRED START SP U SNUKERU: Evo šta Roni očekuje od šampionata sveta!

Petostruki svetski prvak u snukeru Roni O'Saliven rekao je danas da bi, ako bi morao da izgubi na Svetskom prvenstvu, više voleo da se to dogodi u ranoj fazi takmičenja nego u finalu.

O'Saliven je poslednji put igrao u finalu na Krusiblu 2014. godine, kada je u finalu izgubio od Marka Selbija.

Takmičenje na Svetskom prvenstvu u Šefildu počinje 31. jula i trajaće do 16. avgusta. Turnir je trebalo da se održi u aprilu i maju, ali je pomeren zbog pandemije korona virusa.

"Kada bi mi neko rekao da je sve rešeno, garantovana titula i da sve što treba da uradim je da se pojavim rekao bih da je to lepo, ali to uopšte nije tako. Potrebno je mnogo pripreme, krvi, znoja i suza. Želim samo da odem tamo i da uživam. Kada je tako, onda sam opasan za sve. Kada nisam, onda mi više odgovara da ispadnem u ranoj fazi turnira pošto ne želim da igram do kraja u Šefildu i da izgubim u finalu. To je najgori rezultat, oduzima ti nekoliko godina karijere", rekao je O'Saliven za Radio Tajms.

On je naveo da pandemija korona virusa utiče na pripreme za turnir.

"Ne možeš da odsedneš u hotelima u kojima bi inače odseo. Uglavnom iznajmim kuću, uz moju hranu i par prijatelja i mi to pretvorimo u odmor. Sve te stvari mogu da kontrolišem, ali sada to neću moći da uradim. To je ono što me brine. Kako da provedeš 17 dana u okruženju, da se hraniš onako kako nisi navikao. Biće nezgodno", rekao je O'Saliven.

"Neki ljudi su navikli na brzu hranu i slične stvari, a ja ću se verovatno osećati bolesno od toga dan kasnije. Resursi koje ima Svetski snuker nisu veliki, mislim da će smanjiti budžet i nisam siguran kako ću, u zdravstvenom smislu, moći da se izborim sa tim. Sve je to novo. Normalno, ali novo. Pitanje je da li ti to više toliko znači, da li želiš da ideš u zatvor 17 dana. Oznojiš se i prodješ kroz to i sjajno, ali neki ljudi to možda neće moći", dodao je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.

Britanska vlada je prošle nedelje objavila da je Svetsko prvenstvo u snukeru jedno od tri sportska takmičenja na kojima će se isprobati bezbedan povratak publike, u sklopu popuštanja mera u vezi sa korona virusom, od 1. oktobra. ; Na Krusiblu će popunjenost sale biti do 50 odsto, a O'Saliven misli da to nije dobra ideja. On je nedavno rekao da će se povući sa turnira ako se ne bude osećao dobro uz publiku u sred pandemije.

O'Saliven je Svetsko prvenstvo osvojio 2001, 2004, 2008, 2012. i 2013. godine.

Kurir sport / Beta

