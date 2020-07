JEDNO PRAVILO ZA MEČ TAJSONA I DŽONSA ŽESTOKO JE RAZOČARALO FANOVE: Boksere će kočiti jedna sitnica! VIDEO

Bokserska legenda teške kategorije Majk Tajson u septembru u 54. godini vratiće se u ring kako bi boksovao u egzibicionom meču protiv sunarodnika Roja Džonsa mlađeg.

Kako su preneli američki mediji, oni neće nositi zaštitu za glavu, ali će nositi nešto veće rukavice. To će biti egzibicioni meč i trajaće osam rundi, a održaće se 12. septembra u Karsonu, u Kaliforniji.

Tajson nije boksovao od 11. juna 2005. godine kada je izgubio od Kevina Mekbrajda.

Džons (51) je poslednji put boksovao 8. februara 2018. godine.

Jedan od najvećih udarača svih vremena protiv jednog od najboljih tehničara u istoriji boksa. Bar tako to zvuči na papiru. U praksi se ipak to neće desiti jer je pronađen jedan podatak u do sada otkrivenim pravilima koji je razočarao fanove.

Meč Tajsona i Džonsa neće imati sudiju, a po pravilima je određeno kako će meč biti prekinut u slučaju prve posekotine. Ples po ringu i "laki sparing" je zapravo realnost koja nas očekuje u ovom meču.

Čini se da će "Gvozdeni Majk" morati da se obuzda i da je ono što gledamo poslednjih nedelja, a što objavljuje na društvenim mrežama, samo dobar marketing.

Kurir sport

Kurir