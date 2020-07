TITO GA JE OBOŽAVAO! Kako je MARŠALOV LJUBIMAC bokserske rukavice zamenio puškomitraljezom! ARMIJA JE BILA LAKŠI TRENING

Na današnji dan pre 12 godina napustio nas je neponovljivi Mate Parlov, a anegdote iz njegovog života i karijere i dan danas privlače veliku pažnju javnosti.

Mate je bio olimpijski šampion i dvostruki prvak Evrope kada je skinuo rukavice i obukao vojničku uniformu.

Vojsku je služio u Skoplju. Položio je zakletvu, primio puškomitraljez i postao pravi vojnik.

"Svakom od nas je čast da služi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. To su nas naučili i naši očevi. U sportskim salama prolivao sam znoj, imao sam naporne treninge i sada mi lakše pada obuka koja je za nekoga možda teška. Naučio sam da treniram svakodnevno - ujutru, popodne i uveče i sve ovo u vojsci mi dođe kao lakši trening" rekao je Mate u jednom intervjuu koji je dao tokom služenja vojnog roka.

Tito ga je obožavao

Mate Parlov je bio obiljeni sportista Josiba Broza Tita. Maršal ga je jednostavno obožavao.

Lično je naredio da može da boksuje u inostranstvu, kada su pojedini komunistički savezi počeli da se bune.

I Mate se divio Maršalu. U pomenutom intervjuu opisao je njihov prvi susret i istakao koliko mu je značilo što je imao priliku da upozna Tita.

"Možete da zamislite kako je to bilo. Kao što bi i svako drugi i ja sam bio ushićen. Veliki je to doživljaj. Slike sa tog prijema ostaće mi večito u sećanju. Bio je to najdraži momenat u mom životu. Bilo je to priznanje za sve što sam postigao u sportu", rekao je Parlov.

Kako prvak sveta može biti nacionalista?! Hrvati su ga posle rata veličali i prisvajali, a on je jednom legendarnom izjavo nokautirao se koji su govorili da je nacionalista. "Kako ja mogu biti nacionalista ako sam svetski prvak? Mnogi to ne razumeju. nisu bili ni prvaci države, a često ni sami sebe nisu uspeli da pobede. Svet se divio mojim rezultatima i svi su me svuda prihvatali kao svoga, beli i crni, svejeno. Upoznao sam svet i mogu biti samo kosmopolita. Tako ja gledam i na sport i na život". Popularni jugoslovenski bokser Ante Josipović jednom prilikom je otkrio da je Mate ostao dosledan sebi do poslednjeg daha. "Šta je svima? Bio sam Titov ljubimac, voleo me je... Boksovao sam za tu Jugoslaviju. I gde sad da se ja svrstavam i za koga? Ne zavisim ni od koga, tako da me svi mogu komotno zaboraviti", govorio je Mate.

Kurir sport

Kurir