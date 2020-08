U Beogradu će od 14. do 16 avgusta biti igran vaterpolo turnir na plaži.

Na Adi Ciganliji će se nadmetati 14 ekipa. Timovi su podeljeni u četiri grupe, s tim što dve imaju po četiri, a dve po tri tima.

U petak (od 16 do 20 časova) i subotu (od 9 do 19) na programu su mečevi po grupama, dok će se u nedelju (od 9 do 17 sati) igrati utakmice za plasman.

Sve utakmice se zbog aktuelne situacije sa pandemijom koronavirusa igraju bez prisustva gledalaca, ali je za one koji žele da gledaju turnir obezbeđen prenos na sledećem linku.

Kurir sport

Kurir