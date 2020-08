PADA ODLUKA KO JE NAJBOLJI TEŠKAŠ U ISTORIJI Miočić i Kormije u sudaru titana! ZEMLJA ĆE DA SE TRESE OD NJHOVE BORBE

Sukobiće se aktuelni šampion Stipe Miočić (37) i prvi izazivač Danijel Kormije (41), a ko odnese pobedu, poneće i epitet najboljeg ikada.

To je ujedno i kompletiranje trilogije ova dva strašna borca jer je dosadašnji skor 1-1. Miočić je pre godinu dana fenomenalnim preokretom uspeo da reši meč u svoju korist, savlada Kormijea i zgrabi pojas, ali ne treba sumnjati da će iskusni Danijel uraditi sve da se revanšira fajteru hrvatskog porekla. Kormije je najavio da mu je ovo poslednji ulazak u oktogon.

foto: AP

- Ovaj meč mi znači sve. Očekujem vrlo izjednačenu borbu. Očekujem Stipu u sjajnom izdanju. Očekujem da će ući u oktogon sa verom da će me pobediti. No realnost je da ću ga razbiti. Dobiću ovu borbu. Završiću svoj posao kao što sam to uradio toliko puta. I podići ću ruku - jasan je Danijel Kormije.

foto: AP

Ipak, lakše je to reći nego učiniti. Miočić je najteži protivnik u teškoj kategoriji na planeti. Pojas brani već peti put i ako to uradi u nedelju ujutro, oboriće rekord koji je postavio upravo njegov rival.

- Previše sam naporno radio da bih razmišljao o porazu. Znam da sam bolji borac, dokazaću to.Nas dvojica imamo nedovršen posao, a sada ćemo ga završiti - samouveren je Stipe.

UFC 252 - glavni program: Stipe Miočić vs Daniel Kormije - za titulu u teškok kategoriji Šon O'Meli vs Marlon Vera - bantam Žunior dos Santos vs Žairzinjo Rozenstruik - teška Herbert Barns vs Danijel Pineda - perolaka Džon Dodson vs Merab Dvališvili - bantam

Predrag Gajić

Kurir