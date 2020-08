SKOČIO JE PRI BRZINI OD 230 KM/H, MOTOR SE ZAKUCAO U OGRADU I ZAPALIO Jamaha objasnila kvar Vinjalesovih kočnica (VIDEO)

Zastrašujući udes obeležio je Veliku nagradu Štajerske u Moto GP šampionatu.

Španskom vozaču Maveriku Vinjalesu otkazale su kočnice pri brzini od 230 kilometara na sat. Španac je skočio sa motora kako ne bi ugrozio ostale učesnike, a njegova jamaha udarila je u zaštitni zid i zapalila se.

Vinjalesu su kočnice eksplodirale, a spasla ga je njegova hrabra reakcija.

Direktor Jamahe Masimo Meregali objasnio je kako je došlo do kvara standardnog kočionog sistema.

"Nismo mogli ono da očekujemo. Odabrali smo da koristimo standardni kočioni sistem jer je Brembo sistem doneo evoluciju i Valentino i Fabio i Franko su koristili taj sistem. Maverik nije nikada imao pregrevanje kočnica, koje su ostali imali i kada je probao novi sistem kočenja nije imao dobar osećaj", objašnjava Meregali i dodaje:

"Zbog toga smo odabrali običan sistem kočenja. Bio je iza drugih vozača, pa nije mogao da ohladi sistem i posle petog kruga je osetio nešto i pokušao s tim da se izbori. Nažalost, desilo se to što se desilo. Najvažnije je da je on dobro. Probaćemo da shvatimo zašto se to dogodilo", kaže direktor Jamahe.

