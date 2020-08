SVESTRANA JELENA SPOJILA HOKEJ I MUZIKU: Ponosna Srpkinja brani za Mađarsku, a njenu pesmu ćete stalno pevušiti (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Svestrana Srpkinja ima jednu karakternu osobinu na kojoj joj se mora zavideti - uporna je toliko da ne postoji ništa što će je zaustaviti ukoliko se reši da nešto napravi.

Tako nam je prilikom razgovora u aprilu najavila i iznenađenje koje neće biti u vezi sa sportom. Najavila, i sada ostvarila. Od pre nekoliko dana na internetu se može pronmaći muzička numera koju izvodi upravo naša mlada hojekašica. Ili da već počnemo da je zovemo i muzičkom zvezdom? A osim pevljive melodije tu je i pravi letnji spot, pa je i vizuelno uživanje zagarantovano.

- U životu sportiste se sve vrti oko toga. Sve vreme kojim raspolažete posvećeno je treninzima, a hokejom se bavim od kad znam za sebe. Živim od klizanja, klizam da bih živela - kaže nam Jelena pa objašnjava kako je došlo do toga da pronađe vreme i za svoju drugu strast:

- Ovo leto je, kao što znamo, bilo drugačije od ostalih zbog svih restrikcija i zabrana okupljanja. Moji superproduktvini dani pretovrili su se u veliku prazninu. Tišina, samoća, mir, monotonija, osećaj sigurnosti... Ponavljanje jednog te istog. Nekome je to slika i prilka raja, ali meni je to bio pakao. Moju dušu hrane ljudi, ljudi i dešavanja. Imam energije na pretek, ne umem da sedim u stanu ceo dan. Meni je i dva sata previše. Malo sam crtala, malo čitala, malo gledala u zid, malo serije... ali nije to bilo dovoljno za moju energiju. I onda sam napisala i snimila pesmu i zbog toga sam mnogo ponosna. Ja sam jedna uporna stenica.

Vremena i volje je bilo, talenta takođe u to ne sumnjamo posle odgeldanog spota i odslušane pesme, ali posao je bio baš zahtevan.

- Mnogo, mnogo posla i organizacije, čekanja, kopanja i rukama i nogama, a da nisam bila baš sigurna šta to tačno radim. Uživala sam u otkrivanju, ceo život želim samo da rastem iz dana u dan. Osećaj stvaralaštva je jednistven, neopisiv. Ovog leta upoznala sam novi deo sebe, otkrila koliko zapravo volim umetnost i koliko me inspiriše i ispunjava stavranje nečeg novog.

I pre nego što vas ostavimo da uživate u muzičkom delu, koje će čini nam se postati hit, a koje ćete gotovo sigurno pevušiti jer je meldija zarazna, prenosimo poruke naše svestrane hokejašice:

- Sve što možeš da zamisliš, možeš i da ostvariš. HOĆU I MOGU!

G. F. / Kurir sport

Kurir