NEVEROVATNA TRKA OD ZAGREBA DO BEOGRADA: Šestoro trkača iz naše prestonice trčaće 31 sat i 15 minuta BEZ PAUZE!

Start ove ekipe trkača je u Zagrebu, a cilj u Beogradu sledećeg dana. Veliki broj ekipa takođe kreće istog dana, ali sa različitih pozicija u svetu, kako bi učestvovao na ovoj jedinstvenoj i najmasovnijoj štafetnoj trci ove godine, na kojoj pobeđuje tim koji istrči najviše moguće kilometara za zadato vreme.

foto: Beni Gaši

- Trka pod nazivom The Speed Project (TSP) se u svom originalnom formatu trči na relaciji od Los Anđelesa do Las Vegasa, bez pravila, najkraćim putem. S obzirom na situaciju sa pandemijom, organizatori su doneli odluku da se ovoga puta neće trčati distanca, već najbolje vreme originalnog TSP-a na bilo kojoj željenoj lokaciji na svetu. Samim tim, trka se ove godine zove The Speed Project Do It Yourself. Mi smo se organizovali da pokušamo da istrčimo od Zagreba do Beograda i budemo deo jednog velikog događaja za naš sport. Ujedno, želimo da na ovaj način damo doprinos borbi protiv predrasuda u regionu, kao i da pošaljemo poruku mira i lepu sliku u svet - kaže Biljana Cvijanović, kapiten Runners kluba iz Beograda i pobednica Beogradskog polumaratona iz 2018.

foto: Beni Gaši

Trka je štafetna i trči se najbržim mogućim tempom, a učesnici se smenjuju po dogovoru. Biće to izuzetan izazov za svakog od takmičara.

- Za ovu trku se spremam tek oko dva meseca, ali sama činjenica da smo moj tim i ja u dobrom treningu tokom cele godine, daje mi samopouzdanje. U ekipi sa mnom će trčati Stefana Cerovina, koja je inače naš pejser i jedna od najbržih devojaka u celoj ekipi adidas Runners Beograd. Zatim, tu je Marko Vozab, još jedan od pejsera, inače reprezentativac Srbije na 800 metara. Sa nama u timu trče i naša dva triatlonca, Miloš Dimitrijević i Danilo Fabris. Miloš i Danilo su se spremali za triatlon koji je trebalo da se održi u Austriji, ali nažalost zbog Covid situacije trka je otkazana, tako da će oni svoju spremnost i požrtvovanost moći da iskoriste i pomognu timu da istrčimo ovu trku na najbolji mogući način. Peti član ekipe je Petar Ristivojević, naš dugogodišnji trkač, koji je uvek tu za ekipu. On je jedan od naših najbržih trkača sa veoma zavidnim vremenima na dužim trkama kao što su 10k i polumaraton. Poslednji član ekipe sam ja, kao trkački kapiten. Moram da napomenem da sam jako zadovoljna kako smo sastavili ekipu i da jedva čekam da krenemo na ovo "putovanje" – ponosno kaže Biljana Cvijanović, dodajući da će trka sve vreme biti prenošena i putem interneta.

foto: Beni Gaši

Uzbudljiva trka "The Speed Project Do It Yourself" startuje 5. septembra u 4h ujutru po kalifornijskom, odnosno u 13h po našem lokalnom vremenu. Svi timovi startuju u isto vreme sa lokacija širom sveta. Zadatak ekipe iz Beograda biće da, sa startom u Zagrebu, trku završe u našoj prestonici pre 20:15h, u nedelju, 6. septembra, ali pre svega da se dobro zabave, kao i da svi članovi ekipe ostanu zdravi.

Kurir sport

Kurir