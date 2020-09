JAPAN SE SUOČAVA SA VELIKIM IZAZOVOM: Vakcina nije uslov za održavanje Olimpijskih igara u Tokiju (FOTO)

"To nije preduslov", rekao je Muto.

Muto je to izjavio posle sastanka Radne grupe i čelnika Vlade, medicinskih eksperata i čelnika Olimpijskog saveza Japana. To je prvi u nizu sastanaka na visokom nivou sa ciljem da se utvrdi da li Tokio sledeće godine može da organizuje Olimpijske igre.

Igre je trebalo da se održe ovog lega, ali su pomerene na godinu dana zbog pandemije.

"Međunarodni olimpijski komitet i Svetska zdravstvena organizacija već razgovaraju o tome. Vakcina nije uslov za održavanje Igara u Tokiju. Vakcina nije zahtev. Naravno, mi ćemo ceniti ako se razviju vakcine, a za Olimpijske igre u Tokiju to bi bilo sjajno. Ali, ako me pitate da li je to uslov - to nije uslov", naveo je Muto.

Na sastancima koji će se održati u narednih nekoliko meseci razgovaraće se o tome kako dovesti sportiste u Japan, testiranju na korona virus, merama da se obezbede borilišta, antivirusnim merama u Olimpijskom selu, pitanja imigracije i statusu navijača.

"Što se tiče gledalaca, još nismo doneli nikakve uslove, ali bismo želeli da izbegnemo zabranu njihovog prisustva", dodao je Muto.

Japan se suočava sa velikim izazovom, pošto je javnost skeptična da li se Igre mogu održati ili da li bi trebalo da se održe. Japan je uložio milijarde, a odlaganje takmičenja donelo je dodatne troškove koji će se takodje meriti u milijardama.

Na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama očekuje se učešće od 15.400 sportista. Uz njih, takmičenjima će prisustvovati hiljade trenera, tehničkog osoblja i medija.

MOK je nedavno saopštio da će Igre u Tokiju biti otkazane ako ne budu održane 2021. godine, pošto nema mesta u kalendaru za novo odlaganje.

