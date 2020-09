SPEKTAKL U LAGATORU: Loznica povela protiv Radničkog u finalu Bokserske Super lige Srbije! FOTO

Finale je donelo sudar klubova sa slavnom istorijom, čije temlje sada čine mladi asovi naše boks scene i iskusni trenerski lavovi koji su harali ex Yu boks scenom. Prvi finalni meč obilovao je kvalitetnim boksom, a glavni akteri u magičnom čeverouglu bili su maksimalno motivisani za trijumfe njihovih ekipa. Boks prikazan u Loznici najavljuje još bolje borbe u Beogradu kada je za jedan tim biti ili ne biti, za drugi titula u rukama ili još jedna bitka u nastavku.

Šansu za izjednačenje i zakazivanje čuvene majstorice imaju Krstaši već 16. septembra kada će u hali Crvenom krstu u Beogradu ugostiti tim Loznice. Ukoliko dođe do trećeg, odlučujućeg susreta finala Super lige Srbije pod pokroviteljstvom MTS-a on će biti održan 19. septembra 2020. na neutralnom terenu.

Susret u Loznici održan je bez prisustva publike, shodno odlukama Vlade Republike Srbije usled pandemije virusa korona, uz direktan TV prenos na TV Arena sport.

BK Loznica – BK “Radnički” Beograd 10:4 (do 57 kg Semiz Aličić – Veljko Gligorić 0:3, do 63 kg Nenad Jovanović – Pavel Fedorov 0:3, do 69 kg Adem Fehatović – Bakhid Abbasov 3:0, do 75 kg Sandro Poletan – Viktor Džiaškević 2:1, do 81 kg Đokić Vouter – Saša Milovac 3:0, do 91 kg Sergej Horskov – Andrej Batirev 2:1, + 91 kg Dušan Veletić – Stefan Gagović 3:0)

