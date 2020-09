SVE JE POMALO OŠAMUĆENO: Hamilton je ovako prokomentarisao 90. pobedu u karijeri

"Sve je bilo pomalo ošamućeno. Imao sam utisak da su tri trke u jednom danu. Bilo je neverovatno teško danas, imao sam težak start. Staza je fenomenalna. Nije bilo lako zadržati Valterija Botasa, koji je bio brz tokom čitavog vikenda, a na početku sam bio iza njega", rekao je Hamilton posle trke.

Šestostruki svetski šampion je pobedio u trci za Veliku nagradu Toskane, iako ga je na samom startu obišao timski kolega Botas. ; Prva trka u istoriji Formule 1 na stazi u Mudjelu bila je haotična i u dva navrata je prekidana zbog incidenata na stazi.

"Svi ti ponovljeni startovi, koncentracija koja je potrebna za to vreme, to je zaista, zaista teško", naveo je on.

Hamilton ima 90 pobeda, jednu manje od rekordera Mihaela Šumahera.

"Moje srce se trka. Ludo je biti ovde i imati 90 pobeda", dodao je Hamilton, koji je i rekorder po broju trka u kojima je osvojio bodove - 222.

Botas je obišao Hamiltona na samom početku, ali je Britanac uspeo njega da pretekne prilikom drugog ponovoljenog starta.

"Razočaran sam. To je bio start iz snova za mene. Start je bio zaista dobar i uspeo sam da zadržim poziciju posle sejfti kara. Ne sećam se baš svih delova, ali kada sam kod drugog restarta izgubio poziciju, činilo mi se da više nisam imao šansu. Tako to ide. Nastaviću da se trudim da budem bolji. U nekom trenutku moraće da se okrene na dobro", naveo je finski vozač.

Botas zaostaje 55 bodova za Hamiltonom na drugom mestu u generalnom plasmanu.

Vozač Red Bula Aleksandar Albon zauzeo je treće mesto, što je njegov prvi plasman na podijum u karijeri.

"Potrajalo je dok sam došao dovde, ali bilo je teško. Morao sam dobro da radim za njega. Srećan sam. Mogu da dišem. Lep je osećaj biti ovde. Nismo ništa mogli da uradimo prilikom startova pa smo većinu obilaženja obavili na stazi. Naš bolid je dobar na kočenju, to smo znali od prvog dana, pa smo mogli da izvodimo takve manevre. Zabavno je voziti", rekao je vozač sa Tajlanda.

Naredna trka u šampionatu vozi se za dve nedelje u Rusiji.

Kurir sport / Beta

Kurir