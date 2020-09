KRSTAŠI IZBORILI MAJSTORICU: Bokserska Liga Srbije 2019/20 dobija novog šampiona! FOTO

Nakon dva odigrana susreta retultat je izjednačen 1:1, a oba tima su zabeležili ubedljive pobede na domaćim terenima. Najpre Loznica koja je slavila u hali Lagator i koja je sa prednošću 1:0 stigla na megdan Krstašima koji su uspeli da se izbore sa pritiskom i slave u Beogradu 8:6 za konačnih 1:1.

Tako smo stigli do čuvene majstorice, dođe do trećeg, odlučujućeg susreta finala Super lige Srbije pod pokroviteljstvom MTS-a koji će biti održan 19. septembra 2020. U Smederevu na centralnom gradskom Trgu sa početkom od 19 časova uz direktan TV prenos na TV Arena.

Sama Liga odužila se tokom cele godine zbog višemesečnih odlaganja koja su izazvana pandemijom virusa korona. Upravo zbog mera koje je Vlada Republike Srbije uvela na celoj teritoriji naše zemlje u cilju sprečavanja širenja I suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, mečevi finala održavaju se bez prisustva publike.

“Oba tima su pokazala ogromnu želju i žar za pobedom koji su ih i odveli do pobeda na domaćim terenima i do zakazivanja majstorice u kojoj će sve karte biti otvorene. Sledi neutralni teren, isti pritisak i isti motiv, a pobednik, kao i u svakom sportu će biti samo jedan. Ipak, boks je plemenita veština u kojoj posle bitke sledi zagrljaj protivnika koji označava pobedu sporta, što i jeste najlepša slika i poenta svega što se na terenu dešava, ponosni smo što će ko god da zagrli šampionski pehar, kome god ta prestižna titula pripadne, na kraju svega slaviti sport i sportska priča i što će sa te strane svi biti pobednici, ovi sjajni momci i borci, koji svakodnevno provode sate i sate trenirajući sa tim ciljem, a to je trijumf sporta” – istakao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

BK “Radnički” Beograd - BK Loznica 8:6 (do 57 kg Veljko Gligorić - Semiz Aličić 0:2, do 63 kg Pavel Fedorov - Nenad Jovanović 2:0, do 69 kg Bakhid Abbasov – Jaroslav Marsiz 2:0, do 75 kg Viktor Džiaškević - Sandro Poletan 2:0, do 81 kg Vladimir Mirončikov - Đokić Vouter 2:0, do 91 kg Andrej Batirev - Sergej Horskov 0:2, + 91 kg Sergej Kalčugin - Dušan Veletić 0:2)

