DUŠKO TODOROVIĆ NA KONFERENCIJI UFC U DUBAIJU: Želim da budem Novak Đoković MMA sporta!

Srpski MMA as i jedan od najtalentovanijih boraca današnjice, 25- godišnji beograđanin kreće u krčenje puta u UFC “mašini”. Najveća organizacija mešovitih borilačkih veština na svetu u njenom bojnom bolju oktagonu, koji će ovaj put biti postavljen na velikoj sceni u Abu Dabiju, ugostiće našeg Dušana i američku “Tarantulu”. Prvi ispit u UFC oktagonu Todorović će imati protiv iskusnog Amerikanca Dekuana Tausenda koji iza sebe ima skor od 21 pobedu i 11 poraza, dok naš borac posebnog kova ima perfektan skor od 9-0-0.

Zašto formulu treće sreće? Zato što ga je ista zaobilazila dva puta u dosadašnjem delu 2020. godine. UFC premijeru Duško je planirao u martu kada je trebao da se sudari sa iskusnim Velšaninom Džonom Filipsom, ali je došlo do otkaza zbog pandemije virusa korona koja je zahvatila celu zemaljsku kuglu. Drugi put sreća je zaobišla Todorovića u julu na još suroviji i okrutniji način kada je uoči puta na sudar sa Filipsom oboleo od virusa korona.

“Korona me sprečila da se borim u čuvenoj O2 Areni u Londonu u martu što mi je bila ogromna želja. A zatim i na žalost dogodilo se da sam na nekoliko dana pre polaska na put u Abu Dabi u julu i meč sa Džonom saznao da je moje zdravstveno stanje narušeno i da imam koronu. Bili su to teški dani za mene, moj tim, moju porodicu, ali sada je to sve iza nas, noćna mora koju nikada nikome ne bi poželeo. Sada jurim treću sreću i nadam se da će ovaj put biti uz mene i moja pleća, da ću odraditi taj meč protiv Amerikanca i upisati moju prvu UFC pobedu” – objašnjava Todorović.

Već nekoliko dana Duško boravi u Abu Dabiju gde se priprema za ulazak u “vatreni ring” UFC-a.

“Kako smo kročili u Abu Dabi naišli smo na veliko gostoprimstvo, na fantastične i rekao bi svemirske uslove za rad i pripremu onoga što sledi u noći šampiona 3. oktobra. Mene čeka novi protivnik, Amerikanac sa nadimkom “Tarantula” koji ima 34 godine i ogromno iskustvo iza sebe sa 32 meča koja to dokazuju. Imam ogromnu želju, motivaciju, snagu da ovu bitku rešim u svoju korist, da se kući vratim sa još jednom, ali ovaj put najvrednijom pobedom do sada. Mogu reći samo jedno: pobedio sam koronu, pobediću i Tarantulu” – ističe Todorović.

Treći put u 2020. Duško je morao da odradi kompletan trenažni proces uoći meča koji je izuzetno zahtevan i iscrpljujući kako fizički, tako i psihički.

“Da, trebalo je ostati posvećen i pozitivnog stave i duha, uspeo sam. Nije bilo lako iznova i iznova nalaziti snagu za taj trenažni proces, ali volja me nikada nije napuštala. Debi u UFC oktagonu je posebna borba, prilika koja se ne pruža svaki dan, odnosno retko se pruža nama MMA borcima zato je ona za mene poseban izazov u kome moram da se pokažem i dokažem ukoliko želim u svetsku MMA orbitu, a ja to želim”.

Pre ravno godinu dana šampion u srednjoj kategoriji Todorović do UFC ugovora stigao je u najvažnijoj i najtežoj borbi dosadašnje karijere koju je imao u Las Vegasu kada je osvojio „Dana White's Tuesday Night Contender Series” pobedom nad šampionom Kanade , šampiona u dve težinske kategorije Tedija Eša. Ostvario je u dalekoj Americi taj veliki uspeh, preskočio taj “kineski zid” sam, bez svog glavnog trenera Jovana Milićevića i menadžera Bojana Mihajlovića i došao do željenog cilja i ugovora sa najjačom svetskom MMA organizacijom, Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Ovaj put, u Abu Dabiju imam veliko zadovoljstvo i sreću da su uz mene trener Jovan i menadžer Bojan. Zajedno smo na ovom teškom zadatku, vredno radimo svaki dan, što će se nastaviti sve do samog meča, uz osmeh i pozitivan duh gledamo napred, gledamo ka meču koji znači mnogo, koji znači bolje sutra i sjajnu budućnost. Svestan sam svega, svestan koju težinu i ulog ima ovaj meč, svestan da će svaka sekunda biti jednako važna, na kraju cilj je samo jedan i svega ovoga vredan, a to je ta pobeda koja vodi u svetsku MMA vasionu. Obećavam da se neću štedeti i da ću ostaviti sve što znam i umem u oktagonu, a verujem da će to biti dovoljno za trijumf” – zaključio je mladi srpski MMA as Todorović.

