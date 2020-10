SPEKTAKULARAN POČETAK NOVOG PROJEKTA: Obračun "večitih" na Trgu Republike!

Finalno odbrojavanje je počelo!

"Večiti derbi", u sklopu manifestacije "Veče boksa", označiće početak projekta Arena Channels Group - Arena Fight!

Partizan i Crvena zvezda odmeriće snage na Trgu Republike u Beogradu. Spektakl počinje u subotu u 19 časova, a studijski program na Arena Fightu sat vremena ranije.

U organizaciji Bokserksog saveza Srbije, Grada Beograda i generalnog sponzora, kompanije MTS, poklonici boksa imaće priliku da pod vedrim nebom uživaju u vrhunskom meču i budu svedoci oživljavanja stare i rađanja nove istorije boksa na našim prostorima.

Tim povodom održana je konferencija za medije na Trgu Republike.

“Izuzetno mi je drago da krećemo u ovaj projekat, mislim da borilački sportovi i ono što su borilački sportovi dali srpskom sportu zaslužuju da imaju jedan ovakav kanal. Ono što posebno moram da istaknem je da će na kanalu TV Arena Fight posebna pažnja biti posvećena boksu. Hoću da se zahvalim mom prijatelju Nenadu Borovčaninu, koji poslednje dve godine pravi sjajne rezultate kada je srpski boks u pitanju. Zajedno smo na ovom zadatku i nadam se da ćemo tek imati velike rezultate i da će ovaj kanal doprineti popularizaciji boksa i borilačkih sportova i da ćemo konačno doneti neku veliku medalju u vitrine Bokserskog saveza Srbije”, rekao je direktor TV Arena sport Nebojša Žugić.

Poslednji susret u boksu crno-belih i crveno-belih održani su pre tri decenije, kada se tražila karta više, a poklonike plemenite veštine činila je armija ljudi.

Srce Beograda ponovo je domaćin boks poslastice.

“Veliko mi je zadovoljstvo što se jedan ovakav sportski derbi odvija na Trgu Republike na teritoriji Opštine Stari grad. Mi ćemo kao Opština uvek podržavati sport i zdrave stilove života, fer-pleja. Važno je da u budućnosti Bokserski savez, sportski klubovi, sve institucije i sa nivoa grada i Opštine sarađuju. Da organizujemo ovakve manifestacije na javim prostorima, koji će biti dostupni velikom broju građana i uvek ćemo biti podrška za ovakve projekte“, rekao je Radoslav Marjanović predsednik Opštine Stari Grad.

Crvena zvezda – Partizan:

(do 52 kg Rade Joksimović – Omer Ametović, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Veljko Gligorić, do 64 kg Nenad Jovanović – Moja Gilbert, do 69 kg Nikola Lazarević – Strahinja Karabegović, do 69 kg Dejan Grmuša – Džejlan Toskić, do 75 kg Sandro Poletan – Dejan Dašić, do 81 kg Miladin Kostić – Saša Milovac, do 91 kg Milosav Savić – Slobodan Jovanović, + 91 kg Sanel Hasanović – Dušan Veletić)

Glavni akteri superteške kategorije Hasanović (Crvena zvezda) I Veletić (Partizan) najavljuju žestoku borbu i praznik za oči svih ljubitelja boksa.

“Jedva čekam sudar sa Veletićem i daću sve od sebe da Zvezda pobedi”, rekao je Hasanović.

“Spreman sam kao nikada u životu, očekujem prvi spektakl za publiku. Jedva čekam da počnu borbe i da svi uživamo”, istakao je Veletić.

Trener BK Crvena zvezda je Miodrag Milić, dok je glavni strateg crno-belih Marko Lojpur.

Crvena zvezda - Partizan, direktan prenos na kanalu Arena Fight od 18 časova!

Kurir sport

Kurir