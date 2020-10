UŽIVO, KURIR TV! Zvezda - Partizan, SPEKTAKL NA TRGU REPUBLIKE! Večiti derbi u boksu!

TOK VEČERI:

Očekuju se vrhunske borbe, a na našem sajtu možete pratiti uživo dešavanja sa Trga.

Sastavi timova: Crvena zvezda – Partizan:

(do 52 kg Rade Joksimović – Omer Ametović, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Veljko Gligorić, do 64 kg Nenad Jovanović – Moja Gilbert, do 69 kg Nikola Lazarević – Strahinja Karabegović, do 69 kg Dejan Grmuša – Džejlan Toskić, do 75 kg Sandro Poletan – Dejan Dašić, do 81 kg Miladin Kostić – Saša Milovac, do 91 kg Milosav Savić – Slobodan Jovanović, + 91 kg Sanel Hasanović – Dušan Veletić).

Partizan uz ring ima podršku destine glasnih grobara: Partizane napadaj, napadaj! Atmosfera je vrlo korektna.

Večeras sudi prelepa sudija Amela Melegi.

Sudila je prvu promo borbu-najmlađim šampionima.

Bokserski savez Srbije (BSS) na Trgu republike u Beogradu "oživeće spektakl" iz sedamdesetih godina prošlog veka kada je Tašmajdan bio mali da primi sve poklonike plemenite veštine.

Bokserski derbi između Crvene zvezde i Partizana održaće se u subotu od 19 sati.

