ATRAKTIVNA ATLETIČARKA OČAJNA: Imam 40 godina, a nikada nisam VODILA LJUBAV! Niko neće da izađe sa mnom

Jedna od najlepših atletičarki sveta, američka olimpijka Lolo Džons (40), šokirala je javnost priznanjem da nikada u životu nije vodila ljubav.

Džons je otkrila da je razlog to što želi nevina da uđe u brak.

"Pokušavala sam sa ljudima iz različitih društvenih sfera, čak i sa kolegama atletičarima, ali uvek bi usledio raskid i moje srce bi bilo slomljeno. Odlučna sam u tome da prvi put imam seks tek kad stupim u brak, ali nikako da nađem pravog muškarca", izjavila je nedavno očajna Lolo.

Javno priznanje joj nije pomoglo. Zgodna Amerikanka je otkrila da joj je zbog ove izjave sada još teže da pronađe dečka.

"To je bila greška. To mi je ubilo sve izlaske nakon toga. Nisam imala šanse. Pre sam bar imala malo. Ranije sam uvek razmišljala: 'OK, kako da mu kažem, da li da sačekam dok me ne upozna kao osobu ili samo da bacim bombu'" iskrena je Džons.

Lolo je jedna od retkih sportiskinja koja je predstavljala Sjedinjene Američke države i na letnjim i na zimskim Olimpijskim igrama. Ona je u Pekingu i Londonu trčala na 100 metara s preponama, a u Sočiju je učestvovala u takmičenju u bobu.

foto: Instagram

Inače, pre nekoliko dana vidno uplakana Lolo objasnila je u videu kako želi porodicu. Budući da puni 40 godina, atletičarka je odlučila da preuzme stvar u svoje ruke i započne prve korake u procesu vantelesne oplodnje, koji uključuju zamrzavanje jajnih ćelija.

Kurir sport