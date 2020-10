BIVŠA SUPRUGA IZNELA ŠOKANTNU ISTINU O SLAVNOM SPORTISTI Lovio me po kući! Tukao me dok se nije umorio! Čulo se kako mi rebro puca

Čuveni borac i bivša teniserka su bili četiri godine u vezi pre nego su odlučili da se venčaju. Brak, međutim, nije dugo trajao, svega pola godine, i to najviše zbog njegovog "ludog" karaktera. Peri je poznat po svom nasilničkom ponašanju. Tako je pre nekoliko meseci nokautirao jednog starijeg gospodina u restoranu naočigled brojnih svedoka.

Sada se suočio sa još težom optužbom, nasilničkim ponašanjem u porodici. Danijel je u izjavi za medije opisala kako ju je MMA borac maltretirao.

- Ovo ne radim da bih ga povredila. Znam da moje reči neće imati gotovo nikakvog uticaja na njegovu karijeru. Nije to nešto nakon čega će UFC reći da mu daje otkaz. Ja nemam takav uticaj na te stvari. Ovo radim da bih pomogla drugima. Ovako puštam glas da bih pomogla nekim drugim žrtvama porodičnog zlostavljanja te kako da ne zaglibe preduboko u tako nešto. Nadam se da će to biti nešto što će dovesti do toga da UFC više proverava kakvu štetu udarci nanose glavama i mozgu te da će se bolje pobrinuti za njih - kazala je ona.

Kurir sport

Kurir