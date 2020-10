MRZEO SAM MAJKLA DŽEKSONA JER ME JE ISKULIRAO: Ja sam j..eni ŠAMPION TAJSON, a on mi se ne obraća! Samo sedne u auto i ode

Tako smo sada saznali da je Gvozdeni Majk iz dna duše mrzeo muzičku zvezdu Majkla Džeksona. Baš mrzeo.

- Upoznao sam ga na koncertu u Klivlendu. Bio sam tamo sa promoterom Donom Kingom, bio sam šampion i sva ta sranja. Don je Majklu pokazao znak mira (peace), i on mu je uzvratio. Ja sam uradi isto, ali meni nije odgovorio - ispričao je Tajson u T.I podkastu, pa pojasnio:

foto: Profimedia

- Pitao sam se da li me je iskulirao. Mislio sam, ma nije, samo me nije video. Ne bi smeo da me ispali, ja sam j...ni šampion. Otišli smo posle iza scene i Majkl priča sa Donom, a mene ignoriše. Ne obraća mi se. Odem do njega, a on kaže da sam mu prilično pozant i pita da li me odnekud zna. Rekao sam da sam samo fan i da mi je zadovoljstvo što sam ga upoznao, a on je samo seo u auto i otišao.

foto: Profimedia

Godinama nakon toga Tajson nije hteo da čuje za Džeksona, ali se sve promenilo kad ga je muzičar pozvao na zabavu.

- Družili smo i bio je zaista dobra momak, ali uvek sam razmišljao o tome da me je ponizio. Znao je ko sam, zašto je to uradio?

Kurir