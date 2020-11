OVI LJUDI SU NEOPEVANI HEROJI: Hamilton ponosan na sedmu uzastopnu titulu Mercedesa!

Hamilton je pobedio u trci za Veliku nagradu Emilijana-Romanja, a njegov timski kolega Valteri Botas zauzeo je drugo mesto, što je omogućilo Mercedesu da postane prva ekipa u istoriji koja je osvojila sedam uzastopnih titula u konkurenciji konstruktora u Formuli 1.

"Gledam u moju ekipu, ovaj tim i znam da su svi momci i devojke u fabrici i Briksvortu neopevani heroji. Oni nisu nikada odustali, nastavili su sa napornim radom, uzdizali se i napredovali. Ljudi koji gledaju mogu da pomisle da smo se navikli na ovo, ali uvek imam osećaj kao da je prva pobeda sa ovom ekipom, a to je zbog timskog duha. Zauvek ću biti zahvalan što sam deo ekipe i što na ovakav način rušimo rekorde. Do sada niko ovo nije uradio", rekao je Hamilton.

"Imamo velikog vodju na čelu ekipe i dugujem veliku, veliku zahvalnost Mercedesu. Ovo je neverovatno. Iako stalno prikazujemo odlične nastupe, nije lako ostvarivati dobre rezultate iz nedelje u nedelju. Momci su toliko precizni u načinu na koji rastavljaju bolid i ponovo ga sastavljaju, vikend za vikendom. Sedmostruki šampioni, o time ću jednog dana moći da pričam unucima", dodao je šestostruki svetski prvak.

On je lošije počeo trku, obišao ga je Maks Verstapen iz Red Bula, pa je pao na treće mesto. Hamilton je rekao da je trka bila naporna, ali da je srećan zbog pobede.

Hamilton bi za dve nedelje u trci u Turskoj mogao da osvoji sedmu šampionsku titulu i izjednači rekord Mihaela Šumahaera. Jedini konkurent mu je timski kolega Botas, koji bi u Turskoj morao da osvoji osam bodova više od Hamiltona, kako bi produžio šampionsku trku i u Bahreinu.

Ako Botas pobedi u Turskoj, Hamiltonu će biti dovoljno da u toj trci zauzme drugo mesto uz dodatni bod za najbrži krug trke.

Botas je u Imoli zauzeo drugo mesto, iako je startovao sa pol pozicije.

"Mislim da je oštećenje (poda) imalo velikog uticaja danas. Start je bio dobar, a to je bila jedna od glavnih stvari za dobar rezultat. Na izlasku iz krivine sedam bilo je delića sa drugih bolida, nisam imao vremena da ih izbegnem, video sam ih u sredini bolida. Pokušao sam da ne predjem preko njih, ali očigledno je to izazvalo neka oštećenja, koja su uticala da bude nezgodno za vožnju", rekao je on.

Botasa je u drugom delu trke pretekao Maks Verstapen, ali vozač Red Bula ipak nije završio trku pošto mu je pukla guma. ; "Trudio sam se da izbegnem da me Maks pretekne. Morao sam da idem i preko svojih granica, što je dovelo do nekih grešaka", dodao je finski vozač.

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da je ponosan na veliki uspeh.

"Imamo grupu koja je sjajna. Ovo je super ponosan trenutak, ponosan sam što sam deo ove ekipe. Sve dok smo motivisani i sve dok imamo energije, možemo da podstičemo jedni druge. Ne sumnjam da će naredne sezone biti velike borbe, radujemo se novom izazovu", naveo je Volf.

Treće mesto zauzeo je vozač Renoa Danijel Rikardo, što je bio njegov drugi plasman na podijum ove sezone.

"Bilo je bizarno, nisam siguran šta se dogodilo sa Maksom, ali to nam je omogućilo da se borimo za podijum. Kjvat je u završnici trke napao, ali uspeo sam da ga zadržim, bilo je zabavno", naveo je Rikardo.

Beta

Kurir