VELIKI USPEH SRPSKOG BOKSA: Tri srebra i dve bronze Srbiji sa EP u Sofiji od briljantnih juniora

Godina 2020. ma koliko bila bolna, teška za celokupno čovečanstvo zbog virusa korona koji je paralisao celu planet i odneo mnogobrojne žrtve, za srpski boks završava se pozitivnom pričom za koju su potrudila naša mlada petorka.

Epilog takmičenja naših mladih snaga boksa na šampionatu Starog kontinteta su tri srebra koja sijaju zlatom i koja sijaju oko vrata naših mladih dama: Sare Ćirković, Željane Amidžić, Dragane Jovanović, dok su bronze iskovali naši mladi bokseri: Vukašin Tepić i Darko Đukanović.

Boje Srbije u Sofiji branilo je šest devojaka i deset juniora predvođeni selektorom Draganom Vasiljevićem Durungom. Na putu do srebra u kategoriji do 52 kg Sara Ćirković pobedila je reprezentativke Litvanije, Ukrajine, Moldavije, zaustavljena je na poslednjoj stepenici do najsjajnijeg odličja od Ruskinje Vere Jurčenko. U kategoriji do 54 kg Dragana Jovanović nanizala je pobede protiv Rumunke i Moldavke , dok je u borbi za zlato izgubila je od Ruskinje Arine Vostrikove. U borbi za zlato za našu Željanu Amidžić (kategorija do 75 kg) koja je u polufinalu savladala Ukrajinku bila je kobna Poljakinja Olivia Červinska.

Srbiju je na EP u Sofiji predstavljao i sudija Aleksandar Vučićević.

“Svi ljubitelji mogu biti ponosni na ceo tim Srbije koji je u Sofiji brojao deset takmičara i šest članova stručnog štaba, kako zbog osvojenih medalja, tako i zbog pristupa mečevima, taktikom, fizičkom spremnošću i žarom sa kojim su se borili za uspeh svoje zemlje. Dali su primer svima kojim putem treba ići i kada su teška vremena i beznađe izazvano višom silom. Za kratko vreme uz veliki rad dobili smo pet osvajača medalja na Prvenstvu Evrope, što je nakon jaza i niza godina u kojima je boks bio na marginama, veliki uspeh i znak da smo na sjajnom putu i vetar u leđa da nastavimo u još jačem ritmu do novih izazova na kojima ćemo juriti sam vrh” – istakao je selektor juniorske selekcije Srbije Dragan Vasiljević Durunga.

Odmah po dolasku u Srbiju iz Sofije naši mladi šampioni uputili su se u BSS gde su imali prijem kod predsednika Borovčanina.

“Zadovoljna sam učinkom u Sofiji gde sam rezultatom 5:0 u prvom meču pobedila Rumunku, zatim prekidom u trećoj rundi u borbi za plasman u finale savladala sam i tada drugu bokserku Evrope predstavnicu Moldavije, na žalost ovaj put u borbi za zlato jača je bila Ruskinja, ali dala sam sve od sebe. Nastavljam da treniram sa željom da u narednoj sezoni budem još bolja. Uskoro nam kreću bazične pripreme i radujem se tome, sada uživam u sreći i rezultatu koji samo ostvarila u Sofiji - rekla je reprezentativka Srbije Dragana Jovanović članica BK Vojvodina iz Novog Sada.

Osmeh na licu i reprezentativcu Srbije Darku Đukanoviću koji je u Sofiji osvojio bronzu.

“Srećan sam zbog bronze, ali nadam se sledeće godine još većem uspehu. Treniram svakodnevno, imam svoj cilj, plan, zadatak i konstantno radim na ostvarenju zacrtanog. Nadam se da će uskoro i virus korona biti prošlost kako bi bilo još više takmičenja koja su zbog svega što se događa sa virusom u velikoj meri desetkovana. Da ne treniram boks ne znam šta bi trenirao, a najveći uzor i da kažem razlog mog ulaska u ring bio mi je moj brat, gledajući njegov meč poželeo sam da i ja krenem njegovim stopama i evo sada sam tu, na pravom putu” – rekao je član BK Rokica iz Loznice Đukanović.

Učinkom mladih snaga srpskog boksa na EP u Bugarskoj izuzetno je zadovoljan i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

“Ponoviću ono što ponavljam već nekoliko godina, a što je naša misija, a zbog čega smo ovde i radimo punim srcem za procvat srpskog boksa, to su pune sale za trening, stvaranje novih šampiona i na prvom mestu dobrih, poštenih, iskrenih, dostojanstvenih ljudi, koji će biti primer i uzor u našem društvu. Videli smo na delu našu mladost koja je puna entuzijazma, energije i koja zna šta hoće u životu, zna put kojim želi da korača. Ono što posebno raduje je da su još jednom pokazali šta znači boriti se, ali i biti džentlmen, igrati po fer plej notama. Ponosni smo na sve naše takmičare, želimo im da nastave da rastu u svakom obliku, da nastave da budu marljivi, da uče, jer poenta života i jeste konstantno nadograđivanje koje vam donosi bolje sutra” – zaključio je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Bokserski savez Srbije nagradio je svih pet osvajača medalja za Srbiju na EP u Sofiji iznosima po 60.000 dinara, kao i mesečnim stipendijama u iznosima od po 20.000 dinara

