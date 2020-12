ZAVIRITE U TAJSONOVO CARSTVO MARIHUANE: Majk duva pre svakog meča! Biznis mu mesečno donosi pola miliona dolara prihoda! VIDEO

On je u revijalnoj borbi boksovao protiv takođe bivšeg šampiona Roja Džonsa Juniora.

Meč je završen nerešenim ishodom nakon čega je Tajson bio besan jer je smatrao da je zaslužio pobedu.

Ali to je ostalo u senci pomalo šokantne izjave u kojoj je " Gvozdeni Majk" priznao da je pušio marihuanu pre meča.

"Naravno da sam pušio pre borbe. Ja ne mogu da prestanem. Pušio sam za vreme svojih mečeva. Moram da pušim, žao mi je, ali pušim i to radim svaki dan. Nikoga ne ugrožavam tim delom," rekao je Tajson i nastavio:

"To sam ja. To ne utiče negativno na mene. To je ono što želim da uradim, nema nikakvih objašnjenja. To se neće završiti."

A marihuana je sastavni dio života nekadašnjeg šampiona sveta. Od 2016. godine on ima ranč marihuane u Kaliforniji koji se prostire na nešto više od 1700 kvadratnih metara. Tajsonova kompanija proizvodi mnogobrojne proizvode od ove biljke. Razvio je pravi biznis koji mu mesečno donosi i preko 500.000 dolara.

