UŽIVAO SAM U ABU DABIJU: Evo šta je Verštapen rekao posle pobede

"Uživao sam juče i danas, naravno. Imali smo dobar start, čuvali smo gume, a bolid je bio dobro izbalansiran. Danas je bilo uživanje. Uradili smo sve kako je trebalo. Kada kreneš sa prvog mesta možeš lakše da kontrolišeš trku i to ti mnogo olakša život", rekao je Verštapen posle trke.

Verštapen je krenuo sa pol pozicije, vodio je od početka do kraja trke i ostvario drugu pobedu u sezoni, ukupno 10. u karijeri.

"Video sam da je Mercedes zaostao i mogao sam da budem opušteniji. Ovo je bila jaka trka za nas. Uživam u pobedi. Uživaću na podijumu a onda ću sa uživanjem otići kući", naveo je holandski vozač.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Valteri Botas.

"Red Bul je bio previše brz danas, iznenadjujuće brz. Mislili smo da ćemo danas imati isti tempo. Pokušavao sam sve što sam mogao, ali nisam mogao da pratim Red Bul", naveo je Botas.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Mercedesa zauzeo je treće mesto. On se vratio na stazu posle pauze u prošloj trci na Sakiru, pošto se oporavljao od korona virusa.

"Ne možeš da pobediš u svakoj trci. Uzimajući u obzir šta se dešavalo prethodnih nedelja, zadovoljan sam ovim vikendom. Nisam bio 100 odsto spreman i možda ne dovoljno dobar koliko bismo želeli, ali čestitam Maksu. Ova trka je za mene bila zaista teška u fizičkom smislu. Tokom cele godine sam bio dobro, ali danas nisam", naveo je on.

"Drago mi je što se sezona završila i veoma sam zahvalan ekipi na stalnoj podršci. Ovo je i dalje fantastičan rezultat, dva podijuma za nas", dodao je britanski vozač.

Hamilton je ove sezone osim što se po broju titula izjednačio sa Mihaelom Šumaherom, oborio rekord legendarnog Nemca po broju pobeda - 95. Šumaher ima četiri manje.

Hamilton je rekao da će se sada okrenuti oporavku i vratiti se na treninge i u staru formu. On je izarazio nadu da će bolidi u narednoj godini biti bolji.

"Mislim da me nikada nešto nije ovako oduvalo kao korona virus. Ali, gledajući sa vedrije strane, uspeo sam, a prošle nedelje nisam mislio da ću biti ovde. Nadam se i mislim da će 2021. godine bolidi biti lakši za praćenje. Ne znam da li je trka bila dosadna za gledanje, ali kada padneš na dve sekunde zaostatka, onda se klizaš i imaš turbulencije", naveo je on. ; Četvorostruki svetski šampion Sebastijan Fetel danas je vozio poslednju trku za Ferari, pošto će od naredne sezone biti član Aston Martina. On je trku na stazi Jas marina završio na 14. mestu.

"Ništa o današnjoj trci ne bi trebalo da se pominje. Ovo je bila prilično loša trka za nas. Sve smo pokušali. Ovo je bilo emotivno, mehaničari su mi mahali sa ograde. Osetio sam drugačiju dinamiku. Tužan sam zbog ekipe. Nedostajaće mi, ali sam srećan zbog novog putovanja", naveo je on.

Vozač Rejsing Pointa Serhio Peres nije završio trku zbog kvara na motoru. On nema ugovor za narednu sezonu, a nedavno je rekao da bi mogao da napravi jednogodišnju pauzu.

"Tužno je na ovakav način napustiti ekipu. Neki od njih su plakali na kraju. Moramo gledati celu sezonu, Meklaren je zaslužio treće mesto. Odlazim srećan. Ovo će uvek biti moja omiljena ekipa u Formuli 1. Voleo bih da ih vidim da pobedjuju", naveo je on.

"Ko zna šta će se dalje dogoditi. Radujem se odlasku kući. Šta god da me čeka, biću spreman", dodao je meksički vozač.

Nova sezona u Formuli 1 počinje 21. marta u Melburnu, trkom za Veliku nagradu Australije. U sezoni će se voziti 23 trke.

Kurir sport / Beta

Kurir