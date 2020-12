BOŽIDAR MALJKOVIĆ NAKON REIZBORA NA MESTO PREDSEDNIKA OKS: Prioritet je briga o sportistima i bolji rezultati

Božidar Maljković će i naredne četiri godine obavljati funkciju predsednika Olimpijskog komiteta Srbije pošto je na jučerašnjoj Izbornoj skupštini izglasan aklamacijom kao jedini kandidat.

Maljkovićevu kandidaturu podržalo je čak 34 nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, što je jasan pokazatelj kvalitetnog rada u protekle tri i po godine, od kako je na čelu Olimpijskog komiteta Srbije.

Za sajt Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković govorio je o samom početku rada na čelu OKS i napomenuo šta je sve urađeno za vreme prvog mandata, ali se i otkrio planove koje zajedno sa svojim saradnicima želi da sprovede u narednom olimpijskom ciklusu.

– Kada sam preuzeo funkciju predsednika u Olimpijskom komitetu Srbije 2017. godine, generalni sekretar Đorđe Višacki me je uputio u sve pojedinosti u vezi funkcionisanja institucije i informisao me o svim procesima koji su se dešavali. Što je najvažnije, to su bile prave informacije, verodostojne, koje su oslikavale stanje u kući. Prva odluka koju sam doneo bila je da renoviramo zgradu Olimpijskog komiteta. Zgrade nacionalnih olimpijskih komiteta su u svakoj zemlji najlepše zgrade koje služe za ponos. Ovde sam nažalost zatekao zgradu u koju preko 25 godina nije ulagano i zahvaljujući Đorđu Krivokapiću, direktoru DIPOS-a, nakon samo jednog razgovora, dogovorili smo renoviranje naše kuće. Takođe, kada smo kod infrastrukture, u procesu smo vraćanja kuće koja je nekada bila u vlasništvu Olimpijskog komiteta Srbije. Veoma smo blizu tome da je vratimo i da tamo otvorimo „Olimpijski muzej“ koji imaju mnoge zemlje i koji je takođe ustanova za primer – napominje Maljković na početku razgovora.

Prilikom prvog obraćanja na Izbornoj skupštini 2017. godine, na kojoj je dobio prvi mandat predsednika, Maljković je napomenuo da će pokrenuti projekat „Olimpijsko srce“. Rečeno – učinjeno.

– Pošto sam jako emotivan čovek i želim da ukažem poštovanje nekadašnjim sportistima, olimpijcima i trenerima koji su nas zadužili, pokrenuli smo akciju „Olimpijsko srce“ u kojoj pomažemo baš njima. U saradnji sa specijalnom bolnicom „Čigota“ na Zlatiboru obezbeđujemo im boravak na našoj najlepšoj planini, kao i sve preglede koji im mogu biti potrebni. Želimo da zaista pokažemo da brinemo o njima i da njihovi uspesi koji su ostvarili pod zastavom ove zemlje nisu zaboravljeni. Zahvalnost koju osećamo od strane nekadašnjih asova daje nam snagu da nastavimo i potvrdu da radimo pravu stvar.

OLIMPIJSKI POKRET I VOJSKA

Približavanje Olimpijskog komiteta Srbije instituciji kao što je Vojska Republike Srbije Maljković vidi kao nešto što je trebalo biti odavno urađeno i kao nešto iz čega je i potekao olimpijski pokret u Srbiji.

– Pošto je osnivač Olimpijskog komiteta general Đukić bio vojno lice, a i moj otac je bio oficir, smatrao sam da se institucija Olimpijskog komiteta Srbije mora približiti vojsci. Zahvaljujući nekadašnjem ministru Vulinu i generalu Radoviću uspostavili smo saradnju koja se prenela na mnoga polja. Smatram da čovek koji ne voli svoju vojsku, ne voli ni svoju zemlju i mislim da je jako bitno što smo povezali naše dve institucije. Ko će bolje da uči vojsku borilačkim veštinama od naših šampiona Majdova, Kukolja, Milice Mandić, od naših rvača Štefaneka, Nemeša? Ko će bolje da ih uči plivanju nego naši plivači? Nadam se da ćemo i sa ministrom Stefanovićem nastaviti i nadograditi odličnu saradnju koju smo uspostavili – napominje Maljković.

Činjenica da Olimpijski komitet Srbije kao svoje članove ima 42 sportska saveza čiji rad podržava i pomaže. Maljković napominje da je sjajna saradnja između Saveza i OKS-a krucijalna za dobrobit sportista i njihovo postizanje dobrih rezultata.

– Pored svega ovoga, svakodnevno smo imali sastanke sa svim sportskim savezima, i zajedno sa njima radili na unapređivanju uslova za trening i takmičenje naših vrhunskih sportista. Znam da smo među savezima postali poznati po brzom reagovanju i kao stručnjaci za hitne situacije. Milici Mandić i Miloradu Čaviću smo pomogli da reše stambeno pitanje, a na dobrom smo putu da pomognemo i Ivani Maksimović-Anđušić. Radimo na tome da budemo uvek na usluzi našim sportistima i sa svojim saradnicima se trudim da našim sportistima ništa ne nedostaje. Bili smo aktivni na polju diplomatije. Ugostili smo ambasadora Ruske federacije, Aleksandra Čepurina, kao i ambasadore Španije i Francuske, koji su u našoj kući bili zajedno, što nije čest slučaj u diplomatskim protokolima. Ali zato smo tu, sport spaja i uradićemo sve da promovišemo naš rad, naše sportiste i našu zemlju.

– Želimo da još više razvijamo saradnju sa državom i vojskom. Imamo sjajnu komunikaciju sa državom, to moram da napomenem. Predsednik Aleksandar Vučić je od mladosti vezan za sport, verno prati sva dešavanja i sa njim imam sjajnu saradnju i razumevanje kada god razgovaramo. Nikada nisam izašao sa Andrićevog venca razočaran i uvek smo dobijali pomoć, ne samo mi koliko sam primetio, već i ostali sportovi. Takođe hvala i Siniši Malom, koji je uz predsednika Vučića kao ministar finansija učinio da imamo sve uslove da pomognemo našim sportistima. Naravno, treba istaći saradnju i sa resornim Ministarstvom omladine i sporta sa kojim imamo dobar i kvalitetan odnos.

Briga o sportistima kao ultimativni cilj Olimpijskog komiteta Srbije ne postoji samo na terenu i sportskim borilištima, već i van njih.

– Potpisali smo niz ugovora i sporazuma koji će pomoći našim sportistima. Sa Institutom za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ potpisali smo sporazum koji će omogućiti našim sportistima da imaju najbolje moguće doktore na raspolaganju i najveće stručnjake da brinu o njihovom zdravlju. Potpisali smo ugovor sa Univerzitetom „Nikola Tesla“ o školovanju 20 sportista na godišnjem nivou što je sjajno. Nema grada u Srbiji u kojem nismo bili. Organizovali smo javne tribine i sportske događaje koji su na terene izveli desetine hiljada dece i građana koji su se družili sa našim olimpijcima.

Godina koju uskoro ostavljamo za nama bila je specifična i teža od ostalih, a to se odrazilo i na poslovanje mnogih firmi, pa i na sponzore Olimpijskog komiteta Srbije. Ipak, i pored teške situacije, produžene su saradnje sa velikim kompanijama, što Maljković vidi kao potvrdu da je OKS izuzetan i pouzdan partner.

– Jako je bitno što smo produžili ugovore sa našim sponzorima, što je velika potvrda dobrog rada, pogotovo u ovoj godini kada sve firme obazrivo posluju i smanjuju troškove. Olimpijski komitet Srbije ostaje poželjan partner i saradnik i na to smo ponosni. Moram da naglasim da je Vojvođanska banka sa nama već duže od 20 godina. Ljudi iz poslovnog sveta mogu prepoznati trud koji ulažemo i cene kvalitet našeg rada i drago nam je zbog toga – ponosno ističe predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Rad našeg nacionalnog olimpijskog komiteta prepoznat je u Srbiji, ali i van granica naše zemlje. Maljković sa ponosom ističe najviša priznanja koja u Srbiju stižu direktno iz sedišta Međunarodnog olimpijskog komiteta.

– Moram da istaknem mlade ljude koji rade u Olimpijskom komitetu Srbije. Nataša Janković, menadžer za promociju olimpijskih vrednosti, dobija najveća priznanja od Međunarodnog olimpijskog komiteta za sve projekte koje sprovodimo. Događaji koje organizuje naš olimpijski komitet su vrhunski u svakom smislu. Bio sam laureat u Španiji i Francuskoj, ali događaji koje mi organizujemo imaju bolju produkciju, to mogu da garantujem.

VELIKA PODRŠKA KAO POTVRDA KVALITETNOG RADA

Osvajanje drugog mandata sa nepodeljenom podrškom kompletne sportske javnosti obavezuje, ali po rečima Maljkovića, motiva za nove uspehe ne manjka.

– Ogromna podrška daje pečat, da sam tri i po godine kvalitetno radio. To nije podatak koji može mene u ovim godinama da lako zavara. Ne postoji niko na ovom svetu ko može bolje da lenstvuje od mene, kada je u pitanju slobodno vreme i hedonizam, ali sa druge strane kada se uhvatim da nešto radim, teško me je pratiti, to mogu da potvrde i moji saradnici. Kada ujutru ustanem i dalje sam ushićen zbog rada, kao i prvog dana kada sam počeo da radim kao trener u mom „Ušću“. Svim snagama sa svojim saradnicima sam se borio za naše sportiste, i to je prepoznato od strane relevantnih ljudi i mogu samo da obećam da ćemo u narednom olimpijskom ciklusu još bolje raditi.

Iako je u svetu košarke prepoznat kao jedan od najboljih stručnjaka koji je predvodio najveće evropske klubove i osvojio „sve što se može osvojiti“ , Maljković ističe da je posebna čast biti na čelu Olimpijskog komiteta Srbije.

– Ja sam mesto predsednika u Olimpijskom komitetu Srbije preuzeo u momentu kada sam imao nekoliko ponuda da ostanem košarkaški trener. Bile su u opciji mesto selektora i mesto trenera respektabilnih klubova sa sjajnim projektima. Prvi put ću sada reći da sam i tokom mandata u OKS-u imao tri ponude, ali nisam želeo da ih prihvatim. Želim da budem maksimalno skoncentrisan na sve obaveze u Olimpijskom komitetu Srbije. Nema veće časti nego sa pozicije predsednika nacionalnog olimpijskog komiteta raditi za dobrobit našeg sporta i sportista – jasan je Maljković.

Iako je Maljković svojom energijom, autoritetom i idejama podigao rad Olimpijskog komiteta Srbije za nekoliko lestvica, on sa ponosom ističe svoje saradnike.

– Okružen sam pravim saradnicima i imam privilegiju da predvodim sjajnu grupu ljudi. Generalni sekretar Đorđe Višacki je čovek koji izvanredno obavlja svoj posao. Član je Izvršnog odbora Evropskih olimpijskih komiteta i ponosni smo na činjenicu da je dobio čast da rukovodi izradom projekta za razvijanje Evropskih olimpijskih komiteta u narednih 10 godina. Žarko Zečević iza sebe ima 25 godina iskustva u sportu i izuzetno je angažovan. Damir Štajner, izvršni direktor i Šef misije svoj posao obavlja besprekorno. Sa nama je i Milica Mandić kao potpredsednica, koja je uvek tu za našu kuću. Nenad Lalović je u Izvršnom odboru Međunarodnog olimpijskog komiteta i on nam je direktna veza sa Tomasom Bahom. Kao trener sam naučio da je bitno okupiti i napraviti dobar tim. Mislim da je to ono što upravo imam i u Olimpijskom komitetu Srbije i siguran sam da ćemo u narednom olimpijskom ciklusu zajedno postići još bolje rezultate..

Kao najviši prioritet za novi mandat ističu se što bolji rezultati na takmičenjima, ali i kao i do sada, briga o sportistima i pomoć u njihovom razvijanju kroz programe Olimpijskog komiteta Srbije.

– Kao i do sada, želim da budemo na usluzi svim sportistima i njihovim savezima, da im pomažemo i da budemo servis koji će da im omogućava da postižu što bolje rezultate. Moram da napomenem da čak 78 odsto našeg budžeta trošimo na programe sportista i njihove stipendije i to je nešto na šta sam jako ponosan. Poverenje u našu instituciju je veliko tako da je to pohvala, ne samo mom radu, već i celoj instituciji Olimpijskog komiteta. Nikada publika ne dolazi da gleda samo jednog glumca, već ceo ansambl. Maksimalna priprema za Tokio je takođe najviši prioritet i zadatak iznad svih. Nadam se da će se uskoro rešiti situacija sa virusom korona, da ćemo se vratiti normalnom funkcionisanju i da će nastupajuće Olimpijske igre, koje će se zasigurno održati, proteći u najboljem redu.

Kurir sport / OKS

Kurir