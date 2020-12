IVANA MAKSIMOVIĆ O STRELJAŠTVU, MODI I PORODIČNOM ŽIVOTU: Imam još želja i ciljeva u sportskoj karijeri, čekam svoj trenutak

Ova godina je bila posebno izazovna za moju sportsku karijeru, ali trudim se da budem pozitivna i čekam svoj trenutak, imam još dosta želja i planova, ističe Ivana Maksimović, naša proslavljena strelkinja, osvajač olimpijskog srebra i nosilac zastave na otvaranju Olimpijskih igara.

Njen život sa suprugom, košarkašem Danilom Anđušićem i dvogodišnjim sinom Filipom, odvija se na relaciji Srbija-Francuska. U isto vreme, Ivana razvija i privatni biznis u oblasti mode i trudi se da održava sportsku karijeru na vrhunskom nivou.

- Važno mi je da ostanem u formi i da budem zdravog duha. Uglavnom treniram pet dana nedeljno. Treninzi u teretani mi dobro dođu da budem u formi i za streljaštvo, ali i da jurim i nosim mog dvogodišnjaka! Treninzi u streljani su zimi iz vazdušne puške i traju oko sat, sat i po, dok leti mogu trajati i tri puta duže, tada pucam iz malog kalibra. Ove godine je bilo posebno izazovno održati trening rutinu zbog pandemije i zatvaranja streljana i teretana, pa sam vežbanje u teretani zamenila vežbanjem kod kuće.

foto: Reebok

Koliko je rođenje sina promenilo vaše navike?

- Prvih godinu dana sam se dosta toga odricala, ali ništa mi to nije palo teško, jer je on bio moja najveća želja dugo godina! Danilo i ja se trudimo da prilagodimo Filipa našem životu, mislimo da to i jeste poenta. Naravno, treba osluškivati i usmeravati svoje dete u skladu sa njegovim potrebama. Ali, kada je nešto veliko u pitanju kao što je stil života, putovanja, veliki broj ljudi u okruženju, to je nešto na šta dete treba da se navikne. Mi smo u tome uspeli i živimo život kao i ranije, samo još slađi, još lepši sa Filipom. I to nema cenu.

Kako je roditeljstvo uticalo na vaš stil oblačenja i izbor garderobe? U kojoj odeći se osećate najprijatnije ovih dana?

- Sada još više volim da se sredim! U trenucima kada bih ranije izabrala trenerku i patike, ipak obučem suknju ili haljinu i čizmice. Kod kuće ili kad treniram uglavnom biram trenerku i duks, to mi najviše odgovara jer sam uvek u pokretu. Upravo me je zato i obradovala nova Reebok kolekcija. To je brend za koji znam od malih nogu i drago mi je da imam priliku da isprobam nove modele. I ranije, a i danas, najviše volim Reebok classic liniju, to su jedne od najudobnijh patika i komad koji bih uvek kupila. Udobne su i za putovanja i lepo se uklapaju u moj stil.

foto: Reebok

Kakvi su vaši planovi što se tiče streljaštva i učešća na takmičenjima?

- Imam i želju i potrebu da se takmičim i upravo sam zbog toga došla u Beograd. Učestvovala sam u drugom kolu Kupa Srbije i postigla očekivan rezultat, s obzirom na to da nisam bila dovoljno posvećena streljaštvu u prethodnom periodu. U februaru je Evropsko prvenstvo, ali ne znam da li ću moći da se takmičim. Trudim se da budem pozitivna i da čekam svoj trenutak. Imam još želja i ciljeva u sportskoj karijeri, tako da svakako to još uvek nije gotovo, ovo je samo neka manja pauza i prinuđena sam da tako bude.

Na društvenim mrežama vaši pratioci su tokom karantina mogli da vide kako kuvate sa mužem, kako vežbate sa sinom. Kako još provodite vreme kod kuće?

- Život je drugačiji nego na početku godine, Danilo sada trenira dva puta dnevno, ima utakmice. Kod kuće uvek pomogne da se spremi ručak, brine oko Filipa, a večeri su uvek rezervisane za nas, za čašu dobrog vina ili film, ili društvene igre sa prijateljima. Sve slobodno vreme sam iskoristila i za rad na kolekciji novih torbi. Trudimo se da svaki dan bude drugačiji. Volim kada kuvamo zajedno, kada vežbamo zajedno, a sa Filipom nema stajanja i to mi super dođe kao celodnevni trening.

