TRI DANA MOKRIO U KREVETU, NI DO TOALETA NIJE MOGAO: MMA borca SLOMILA korona! Progovorio o PAKLU koji je prošao VIDEO

Sve se to desilo posle jedne od najvećih pobeda u karijeri, i to ne u MMA, već u "bernaklu" - borbi golim rukama.

U intervjuu za "Balkan info" je Crnogorac izjavio kako nije mogao da ustane iz kreveta od glavobolje, te da je vršio nuždu kraj istog i nije odlazio do kupatila.

- Neko prođe lagano, neko prođe - beton. Ja sam bio neka sredina, nisam imao temperaturu, ali me je glava bolela kao posle nijednog meča, a znaš koliko sam ja batina dobio. Tri dana nisam bio u stanju iz kreveta da odem do toaleta. Imao sam bidon pored kreveta u koji sam mokrio i to je to. Katastrofa. Osećao sam se kao da me je voz zgazio, kazao je Bakočević u Jutjub emisiji "Balkan info".

Crnogorski MMA borac je još rekao kako je uspeo da se brzo oporavi, a nakon negativnog testa na koronu vratio se treninzima.

Kurir sport

Kurir