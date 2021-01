DOČEKALI SMO DA NAS SUDIJE KRADU DA BI POMOGLE FRANCUZIMA: Veselin Vujović o promenama na klupi Srbije! Đerona, svaka čast

– Svi mi koji smo u rukometu nismo mogli da dobijemo bolji poklon od rezultata koji je ostvarila naša selekcija. Neka smo dočekali i da su sudije krale naše momke da pomognu Francuzima. Godina je dobro počela. Desila se promena i u Savezu i u muškoj reprezentaciji. Daj Bože da ovo potraje. Napravili smo ogroman korak ka plasmanu na Evrpskom prvenstvu i verujem da nam neće pobeći – rekao je legendarni rukometaš Veselin Vujović u emisiji “60 minuta s Vladom i Acom” na MaxBet radiju.

Šta je doneo Toni Đerona kojeg znate iz vremena kad ste igrali u Barseloni?

– Ona narodna izreka “Ko zna zašto je to dobro” i ovog puta može da se primeni. Nama je nedostajalo devet reprezentativaca i siguran sam da se ovo ne bi dogodilo da su oni igrali. U tom slučaju ne bi igrali neki igrači na koje se nije računalo. Dao im je šansu i oni su mu to vratili. Nije sa plašio da u trenucima kada se lomio rezultat pruži šansu svim igračima i svaka mu čast na tome. Postali su opušteniji, imaju emociju, nasmejani su, to nismo o sada viđali kod naših reprezentativaca. Verujem da u kontinuitetu možem0 da pravimo dobre rezultate, Čini mi se da je Đerona doneo pre svega to da momci veruju u uspeh.

Ko Vam se dopao od novih igrača, ko je iskoristio šansu?

– Imamo možda najbolji golmanski par na svetu, Milosavljev odličan u prvom meču, Cupara u drugom. Kukić je sazreo, držao konce igre u svojim rukama, Đorđić se rehabilitovao, nije se snalazio kod bivših selektora, dva meča na neverovatan način odigrao je Marsenić. Njegova fizička potrošnja je velika, s Francuzima je vodio titansku borbu. Prijatno me iznenadio desni bek Orbović, a velika novina je povratak Abutovića u reprezentaciju. Zajedno s Marsenićem dao je čvrstinu u odbrani.

Sada predstoje mečevi s lakšim rivalima, Grcima i Belgijom?

– Naši igrači igraju bolje protiv favorita, a nekako im se veću ruke kad su oni favoriti Ipak, nadam se da nam se to sada neće desiti.

Kurir sport / Maxbetsport

Kurir