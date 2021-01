SELEKTOR ĐERONA PRED MEČ SA GRCIMA: Treba da iskoristimo samopouzdanje iz utakmica sa Francuskom

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona rekao je danas da bi uoči utakmice sa Grčkom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. godine trebalo iskoristiti dobru energiju i samopouzdanje iz dobrih rezultata iz dva duela sa Francuskom."Kada imaš odredjeno iskustvo, normalno je da budeš srećan kada pobediš takvog protivnika. To iskustvo ti i pomaže da se spremiš za naredni korak. Čeka nas drugačiji protivnik i utakmica u svim aspektima. Potrebno je iskoristiti dobru energiju i samopouzdanje koje smo dobili da uradimo stvari kako treba do kraja. Protiv koga god da igramo, zadaci u odbrani i napadu se moraju ispuniti", rekao je Djerona za sajt Rukometnog saveza.

Rukometaši Srbije igraju u sredu od 17 časova protiv Grčke u Zrenjaninu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Srbija je prethodno u Zrenjaninu pobedila Francusku sa 27:24, a sa istim protivnikom odigrala je u Kreteju nerešeno 26:26.

"Ne poznajemo grčke igrače kao francuske, zato priprema mora da bude još pažljivija da posle dva koraka, napravimo i treći. I ;dalje mislim da smo zaslužili da pobedimo u Francuskoj. Odigrali smo fantastičan meč. Proslavili smo malo posle večere, ali pre spavanja sam odgledao utakmicu i ujutru pripremio video da momci vide šta je moglo bolje. Napravili smo korekcije, koje nam neće biti od pomoći samo za Grke, već i za buduće akcije", naveo je selektor.

Grčka je dobro igrala protiv Makedonije i Islanda u poslednjem kvalifikacionom ciklusu, a Djerona je rekao da poštuje taj tim, koji nema velike igrače u jakim evropskim ligama.

"To je tim koji se bori 60 minuta, posebno kada igra kući. Pre godinu dana su pobedili Finsku sa 16 razlike, a to uraditi protiv bilo koga u današnjem rukometu, nije lako. Pobedili su i Kipar sa 14. Puno trče, od početka do kraja, stvarno su posvećeni. Moraćemo da ih pobedimo u 60 minuta. To sam rekao i igračima", naveo je on.

"Posle uspeha sa Francuzima mnogo ljudi sada očekuje da već u 10. minutu vodimo šest, sedam razlike. To je pogrešno razmišljanje koje može da radi protiv nas. Normalno je da posle odličnih 120 minuta, može da se desi 10, 15 u kojima nećemo odigrati vrhunski, ali zato moramo zadržati mir i nastaviti da igramo do kraja. Važno je da se suočimo s tim i da posle 60 minuta slavimo pobedu", dodao je Djerona.

Desni bek srpskog tima Miloš Orbović rekao je da se nije nadao da će njegova ekipa toliko dobro odigrati utakmice protiv Francuske.

"Slušali smo i pratili ono što nam je Toni rekao. Sakupili se, igrali jedan za drugog, ispalo je odlično. Rezultat protiv Francuske je neverovatan. Imali smo odličnu realizaciju, nismo gubili lopte, a odbrana je bila odlična", rekao je.

On je naveo da se igrači dobro slažu sa selektorom, da se dobro trenira, analizira, pametno radi, ali i da se uživa.

"Meni nikada nije bilo lepše u reprezentaciji. Kao porodica smo, na terenu, van njega. Stvarno je fenomenalno. Reprezentativac sam četiri, pet godina, bio sam tu, pa me nije bilo, ali ovo je najlepši period. Generacija smo, poznajemo se od juniora, stvarno je lepo biti ovde", dodao je Orbović.

Govoreći o utakmici protiv Grčke, Orbović je rekao da ekipa sprema "isti recept" kao protiv Francuske.

"Ne smemo da dozvolimo lake golove, treba da igramo jako odbranu i ne trošimo puno lopti. Ako nema tehničkih grešaka, ako poštujemo loptu, sa ovakvom odbranom kakvu igramo, uspeh je zagarantovan. Grci su dobra ekipa. Gledali smo ih kako su pobedili Makedonce i utakmicu sa Izraelom", naveo je on.

"Igraju brzo, dosta jedan na jedan. Ako im zatvorimo sredinu, ne bi trebalo da bude problema posle ove dve utakmice. Videli smo koliko možemo, u naletu smo i verujem da ćemo obaviti kako treba", dodao je desni bek ukrajinskog Motora.

