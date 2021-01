O RUKOMETAŠIMA SE OPET PRIČA! ŽIKICA MILOSAVLJEVIĆ ZA KURIR: Vraća mi je onaj fenomenalni osećaj iz mojih igračkih dana!

Novi selektor doneo je očigledan napredak, kako u igri, tako i u atmosferi među igračima, a njegov pomoćnik Žikica Milosavljević za Kurir objašnjava šta se to "promenilo" u radu našeg nacionalnog tima.

- Nije samo jedan razlog za ove rezultate, ali je po meni najvažniji sistem rada. Igrači imaju svakodnevni plan šta rade van terena i toga se pridržavaju. To se, naravno, odnosi i na treninge i utakmice, i to je ono što je Toni doneo. Mislim da je taj sistem najveće što smo postigli za ovo kratko vreme. Milosavljević kaže da i on oseća da se o rukometu opet priča među ljudima:

- Baš sam jutros dok smo putovali rekao šefu kako mi se vraća onaj lepi osećaj iz igračkih dana, kada su me zvali za izjave pred bitne utakmice i takmičenja. To što u timu zbog raznih obaveza nije bilo braće Ilić i Petra Nenadića za pomoćnika selektora znači samo jedno:

- Drago mi je što su se mlađi igrači uklopili i iskoristili šansu. Nenadić i braća Ilić će biti s nama u narednim obavezama, i njih sad moramo da probamo, jer hoćemo da probamo sve.

Za Žikicu Milosavljevića dileme nema - reprezentativni dres mora da bude svetinja.

- Imamo dva zadatka. Prvi je da momke naučimo da nije propast ni izgubiti utakmicu. Lepo je pobeđivati i biti u toj euforiji, ali porazi su nam često donosili oscilacije na velikim takmičenjima, i to treba da promenimo. A drugi je da se shvati da za Srbiju moraš uvek da budeš tu, bez obzira na to da li si trenutno na spisku ili ne.

O saradnji s Tonijem Đeronom Milosavljević priča u superlativu.

- Navikao sam na španske trenere i očekivao sam da ću videti nešto novo. Prija mi pomenuti sistem i to što svako zna šta i kad treba da radi. A imamo i priliku da naučimo neke nove stvari, da razmišljamo na drugačiji način. Nekad su učili od nas, ali smo, da tako kažem, dotakli dno i vreme je da progutamo srpski ponos i shvatimo da sad mi moramo da učimo od drugih.

