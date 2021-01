ZA OVAJ SAT SRBIN MORA DA RADI 166 GODINA! Konor Mekgregor kupio "čuku" o kojoj priča ceo svet! MMA borac ima "zver" na ruci

Irac ništa ne prepušta slučaju, pa je iznajmio lukzuzno imanje kako bi imao potpuni mir, a to zadovoljstvo ga košta oko 5.000 evra po danu.

Novac, očigledno, nije problem, a neće ni biti. Mekgregor se dogovorio sa predsednikom UFC Dejnom Vajtom za honorar od pet miliona dolara plus deo od pretplate "plati i gledaj", a to je ogroman novac. Po nekim procenama, Konor bi mogao da zaradi i do 20 miliona dolara.

Zato i ne čudi što se častio novom "igračkom". Poznato je da obožava skupi nakit i satove, pa je tako na njegovoj ruci osvanuo model "Astronomia Tourbillon Baguette". Napravljen je od 18-karatnog roze zlata i u sebi ima oko 400 sitno sečenih dijamanata. Napravljeno je samo 18 komada i svaki košta ravno milion dolara!

Ako uzmemo u obzir prosečnu zaradu u Srbiji, ispada da prosečan stanovnik naše zemlje za njegov sat mora da radi 166 godina.

Prevarili ste se ako mislite da je to najskuplja "čuka" iz njegove kolekcije, "Billionaire III" vredi tri miliona dolara.

P. G.

Kurir