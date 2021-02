RAME UZ RAME SA MUŠKARCIMA! Devojčice iz Subotice se izborile za ŽENSKI hokejaški tim! (KURIR TELEVIZIJA)

Rame uz rame sa muškom ekipom, devojke su se prvo izborile za svlačionicu u svom klubu, a zatim su i dokazale da podjednako dobro kao i momci vladaju ledenim terenom, čime su ispisale nove stranice istorije sporta kao prvi ženski hokejaški tim u Srbiji.

Njih dvadesetak danas sa ponosom predstavlja ekipu “Spartak girls”.

-Iskreno, hokej mi je sada najvažniji. Važniji mi je i od škole - kaže jedna od polaznica “Spartak girls”.

Većina njih je prve korake na ledu imala pre desetak godina, kada su se upisale na klizanje, a interesovanje za hokej pojavilo se već nakon nekoliko sati provedenih na klizaljkama.

-Zainteresovala sam se za ledene sportive, pa sam pokušala prvo klizanje, trener je video taj neki karakter u meni, pa me je pitao da li sam zainteresovana za treniranje hokeja i tako je počelo. U početku nas je bilo samo dve devojčice - priča polaznica.

Sa samo dve devojčice počela je i priča o ženskom hokeju u Subotici i Srbiji.

-Kod nas u “Spartaku” smo uočili da su devojčice veoma talentovane i da imaju motoriku neophodnu za hokej. One su same preuzele inicijativu i pitale da li bi mogle da trenitaju hokej. Ja sam u početku bio skeptičan, nisam bio baš siguran, međutim, kada sam prvu sezonu odradio sa njima video sam da je to nešto zaista sjajno i da na kraju krajeva ima ogoroman potencijal kod nas - kaže trener “Spartak girls-a”.

Svaki trening je novi izazov za ove devojčice, posebno jer treniraju sa muškim timom. Za sada je Subotica grad sa najviše devojčica koje treniraju hokej, a kada se brojčano uvećaju i u drugim gradovima, moći će da se osnuje i ženski nacionalni tim.

Do tada ove hrabre mlade devojke imaju poruku za sve devojčice, a to je da uvek slede svoje srce i da uvek rade ono što žele.

