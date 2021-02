SNOUBORD EVROPA KUP NA KOPU: Pogledajte kako je Matija spektakularno doleteo do pehara! VIDEO

Evropa kup za snoubordere okupio je više od 50 hrabrih momaka i devojaka iz celog sveta, neki od njih stigli su čak iz Argentine, Južne Afrike...

Organizatori - klub Aggressive brothers crew iz Kragujevca, Skijaški savez Srbije i JP Skijališta Srbije imali su zahtevan zadatak da dobro pripreme park u kome će se izvoditi skokovi i trikovi u dve discipline Big Air i Slopestyle.

foto: Skijaski savez Srbije

Uprkos veoma lošem vremenu, vetru i magli, takmičenje je uz mnogo odlaganja ipak održano, a viđeni su sjajni skokovi, ili bismo ih mogli nazvati letovima, u Big Air disciplini. U veoma jakoj konkurenciji na postolje se popeo i talentovani Kragujevčanin Matija Milenković (19), član Aggressive brothers crew kluba, koji je osvojio treće mesto.

Matija je imao dva fenomenalna skoka, dok je u jednom doživeo peh, pošto ga je jek vetar usporio u odlučujućem trenutku i taj pokušaj je propao. Tako je praktično sa jednim skokom manje u odnosu na ostale uspeo da stigne do pehara.

foto: Instagram/Matija Milenković

- Imao sam jaku tremu, kao nikada do sada. Sve je to uticalo na mene da sam se na startu zapitao da li umem da skočim pravo! Pobedio sam sebe pre svega i došao do finala, pa do postolja. Hvala svima, nikada veću podršku nisam imao - bio je pun emocija Milenković nakon finala.

Pobedu je u Big Airu za muškarce odneo Nikolas Humner iz Švajcarske, dok je drugi bio Aragon Hoze Antonio iz Španije. Od ostalih srpskih predstavnika, Stefan Vladislav Edelman je bio 29, a Janko Kolarević 34.

Kod devojaka je najbolja bila Marija Hidalgo iz Španije.

