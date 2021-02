SKROZ LUDA PRIČA: Kako je Majkl Džekson "odjavio" Tajsona!

Tajson je krajem 80-tih bio na vrhuncu slave, gotovo kao i Džekson. Najmlađi šampion teške kategorije u istoriji je prisusvovao Majklovom koncertu u Klivlendu i imao priliku da se sa menadžerom Donom Kingom nađe u bekstejdžu, te je želeo da upozna kralja popa, prenosi britanski San.

foto: Profimedia

- Tako stojimo Don i ja i pre koncerta nailazi Majkl. Don mu rukom pokaže ono "pis", ovaj mu uzvrati, pa mu onda i ja pokažem, a tada Džekson spusti ruku - prepričava Tajson i nastavlja:

- Pomislio sam da me namerno ignoriše, ali rekoh, ma, sigurno me nije video. Gde da me zeza, pa ja sam j....i šampion! Kasnije smo bili u bekstejdžu sa celom ekipom koja ga prati. I u jednom trenutku eto ga Majkl i nešto priča sa Donom, ali ne i sa mnom.

foto: Profimedia

Ono što je usledilo dodatno je šokiralo Gvozdenog Majka.

- Pošto sam došao da ga upoznam, krenem do njega, a on u fazonu: "Odnekud te znam, samo ne znam odakle". I potpuno je slomio moj ego. Rekoh mu: "Ma, ja sam običan fan, drago mi je što sam vas upoznao". "Važi", samo je odgovorio i otišao do automobila.

Tajson je godinama bio ljut na Majkla Džeksona, nije želeo da bude u njegovoj blizini. Međutim, jednog dana Majkl ga je pozvao da se druže.

- Rekao sam, u redu, dolazim. Odleteo sam avionom do njega, tad smo se družili i nastavili nakon toga. Pomislio sam: "J...i ga, on je zaista dobar tip. Međutim, u sebi sam se pitao zašto me tog dana ignorisao, da li je to namerno uradio... A znao je ko sam.

P. G. / Kurir sport

Kurir