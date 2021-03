POKUŠAO DA UĐE NA UTAKMICU I DOŽIVEO TEŽE POVREDE: Leskovčanin pao sa visine od 10 metara na glavu, lekari se bore za njegov život

Sedamdesettrogodišnji muškarac M. S. teško je povređen u subotu uveče i lekari se bore za njegov život nakon što je pokušao da prisustvuje utakmici Rukomentog kluba "Dubočica 54" u Sportsko rekreacionom centru u Leskovcu, iako je ona bila zatvorena za publiku.

Kako je potvrđeno Kuriru, on je hitno poslat na dalje lečenje u Klinički centar Niš sa krvarenjem u mozgu koje je izazvano padom sa visine od nekoliko metara.

"On je primljen u Urgentni centar i hitno smo ga poslali za Niš. Imao je subarahnoidalno krvarenje, a u trenutku prijema mu je krv curila iz ušnih školjki", kaže direktor leskovačke Opšte bolnice Nebojša Dimitrijević.

Kako nam potvrđuju očevici, ovaj čovek je insistirao da prisustvuje utakmici kluba čiji je nekadašnji sekretar, iako je ona bila zatvorena za publiku zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Nakon što mu to nije dozvoljeno, on je pokušao da dođe do sportske hale preko ulaza za bazene, krenuo da se penje stepenicama i pao direktno na glavu u teretanu sa otvorenim krovom koja se nalazi u prizemlju SRC Dubočicaa, i to sa visine od desetak metara.

D. M.

Kurir