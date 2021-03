USPEŠNE PRIPREME Srpski boks spartanci brusili formu na planinskom vrhu Evrope

Osvajanjem planinskih masiva Rusije, kavkaškog Elbrusa poznatog ne samo po fascinantnoj prirodi, neaktivnom vulkanu, već i po tome da je tamo smešten najviši vrh na Starom kontinentu sa nadmorskom visinom od 5642 metra, bokserski reprezentativci Srbije izbrusili su formu za takmičenja koja im predstoje u 2021.

Poput akcionih junaka iz filmski ostvarenja koji su prošli golgotu prelepe, ali surove prirode, srpski akteri plemenite veštine prošli su dril kojim su sada “dizajnirani” da budu čvrsti poput ratnika, nesalomivi.

foto: BSS

Našu boksersku ekspediciju na planinskom vrhu Evrope činilo je 12 osoba. Proveli su tri nedelje spartanskih priprema zajedno sa kolegama iz ruske boks selekcije, koji su svetska velesila u olimpijskom boksu. Pripreme su sprovedene pod stručnim nadzorom selektora bokserske slekecije Srbije Milana Piperskog.

foto: BSS

“Neverovatno iskustvo za sve nas. Do juče nismo ni znali da nešto ovako postoji na planeti, takva priroda, takva lepota, ali I takvi uslovi za rad koji te očeliče za narednih deset godina. Nekoliko decenija sam u boksu, ovako nešto još nisam doživeo, niti bilo ko od nas iz sprkog tima. Odradili smo paklene pripreme, ali zlata vredne. To je ono što nam je trebalo, nova energija, arednalin, novi kiseonik u našim plućima. Trenirali smo svakodnevno dva do tri puna na dan, što napolju po snegu, što u salama, sve po planu I programu zajedno sa ruskom selekcijom, velesilom u ovom sportu. Imali smo I rusku saunu, što je takođe posebno iskustvo. Hvala Bokserskom savezu Srbije koji nam je omogućio da doživimo nešto što smo do sada mogli samo da gledamo na TV-u, hvala braći Rusima koji nas ni jednog trenutka nisu odvajali od sebe, svi smo bili jedan tim I zajedničkim snagama radili smo vredno na tome da se sa najvišeg vrha Kavkaza vratimo nikad jači” – istakao je srpski selektor Piperski. U Bokserskom savezu Srbije nastavljaju punom parom da rade na realizaciji planova koji vode ka procvatu ovog sporta ne samo u okvirima naše zemlje, već I u kompletnom regionu. Svedok tome su I parafi stavljeni na ugovor između bokserskih saveza ex-Yu članica čije je predsednike primio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavivši da će država Srbija finansijski pomoći organizovanje Svetskog prvenstva u boksu koje je zakazano za novembar 2021. u Beogradu, kao i da jedva čeka start regionalne seniorske lige u boksu, gde ćemo nastupati dva srpska kluba. Podršku regionalnoj ligi i turnirima Grand Pri Serije dao je i zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić, kada je u potpisana deklaracija o osnivanju lige.

foto: BSS

Predsednik BSS Nenad Borovčanin, sa svojim timom tako nastavlja da čini sve da boks u našoj zemlji bude prepoznatljiv. Zvanično je i poznato da će završne kvalifikacije u boksu za Olimpijske igre Tokio 2021. biti održane u junu u Parizu. Šansu da izvade ulaznicu za OI u Japanu imaju naša Nina Radovanović i superteškaš Vladan Babić.

