U GLAVI SAMO OLIMPIJSKE IGRE! Liščević: Ruskinje i Mađarice imaju veći pritisak od nas!

Srednji bek rumunske Vlčee, sa kojom je ove sezone igrala u nokaut EHF Lige šampiona, u reprezentativnoj karijeri ima i osvojeno srebro sa Svetskog prvenstva u Beogradu 2013. godine.

Pred olimpijske kvalifikacije u mađarskom Đeru, popularna Кiki veruje da će svaka devojka dati sve od sebe da se dođe do karte za Tokio.

"Uvek je lepo videti devojke na okupu, drugačija je energija, isti jezik i mentalitet. Definitivno sam spremna za sve što nas čeka. U glavi mi je samo da se prođe na Olimpijske Igre. To je u glavi svake od nas. Videćemo šta smo spremili i koliko možemo da izvučemo. Znam da nismo favoriti, ali Srbija je poznata po tome da nikada ne odustaje, pa tako će biti i do sada", kaže Liščevićeva i dodaje:

"Ruskinje i Mađarice imaju veći pritisak od nas. Mi smo postavile cilj koji bi bilo lepo ostvariti. To su veće rukometne zemlje od nas, svetlosnim smo godinama udaljeni od onoga što oni imaju sada, ali nama ostaje da se borimo. Be obzira na sve Srbija veruje u rukomet, rezultat i devojke koje su tu. Ovo je poslednji voz za mnoge od nas, mnoge će završiti sa reprezentacijom po završetku ovog olimpijskog ciklusa."

Reprezentaciju čekaju dve odlučujuće utakmice sa Rusijom (petak 20) i Mađarskom (subota, 17.30) u manje od 24 sata...

"Кako nama, tako i ostalima. To je deo kvalifikacija. Bez obzira koliko imamo odmora, daćemo sve od sebe u tih dva puta 60 minuta. Jasno je sve, ili ćemo kreirati sudbinu ili se vratiti kući praznih ruku. Svaka će izginuti na terenu, i prvih, i drugih 60 minuta. To jedino ostaje kao solucija. Druge solucije nema. Ne vidim prostora za pad. Moramo da odigramo dve jake utakmice bez obzira na umor. Ovo će biti veoma specifične utakmice. Dve utakmice važnije od bilo čega do sada. OК, igrali smo za medalju, osvojili je pred našim narodom u Beogradu, to je nešto posebno, ali iza nas. Svaki rezultat donosi nešto novo, lepše i bitnije za nove generacije koje dolaze. Naš uspeh bi probudio neke nove devojčice koje će poželeti da igraju rukomet u budućnosti", kaže Liščević

Reprezentativke vredno rade u SC Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi sve do četvrtka, kada kreću put Đera gde ih od petka do nedelje čekaju dueli sa Rusijom, Mađarskom i Кazahstanom. Dve najbolje sa turnira izboriće plasman na OI u Tokio.

